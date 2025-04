Guerra in Ucraina, il figlio della vicedirettrice Cia morto nella fila russe

Roma, 26 aprile 2025 - La Cia, l'Agenzia di intelligence esterna degli Usa, ha confermato la morte del figlio di una sua vicedirettrice tra le fila russe nella guerra in Ucraina. In precedenza, la pubblicazione russa 'Important Stories' (dichiarata "agente straniero" da Mosca) aveva riferito che il 21enne americano Michael Gloss, figlio di una vicedirettrice della Cia, Julian Gallina (Gloss), si era arruolato nell'esercito russo ed era morto nella guerra in Ucraina nel 2024. Un portavoce della Cia ha confermato la notizia, secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc News. Gallina e la sua famiglia "hanno vissuto un'inimmaginabile tragedia personale nella primavera del 2024, quando il figlio Michael, affetto da una malattia mentale, è morto durante i combattimenti in Ucraina".

La dichiarazione della Cia non specifica da che parte abbia combattuto il ragazzo. Un portavoce della Cia ha inoltre affermato che l'Agenzia ritiene che la morte di Michael Gloss sia "una questione familiare personale e non una questione di sicurezza nazionale". La madre di Michael Gloss, Julian Gallina, è stata nominata vicedirettrice per l'innovazione digitale presso la Cia nel febbraio 2024. A quel tempo, suo figlio stava già combattendo nell'esercito russo e all'inizio di aprile del 2024 morì nella regione di Donetsk.

il padre è Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica.

In un'intervista al Washington Post la famiglia di Gloss ha assicurato di non avere idea che Michael stesse combattendo nelle fila dei russi. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.