Guerra in Ucraina, la diretta. Zelensky all’Onu. Attacchi di droni su Mykolaiv e Leopoli

Roma, 19 settembre 2023 - Mentre in Ucraina era in corso l'ennesima notte di allarmi aerei e droni, con 10 Shahed russi piovuti nella regione di Mykolaiv e un duro attacco su Leopoli, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giungeva a New York per partecipare di persona all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Zelensky incontrerà diversi leader Occidentali che appoggiano l'Ucraina, e anche il presidente Joe Biden a Washington.

Intanto a Mosca il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi sottolineando che il Cremlino è sempre "aperto ai negoziati e al dialogo" per la soluzione del conflitto. Lavrov ha elogiato la posizione della Cina, scrive l'agenzia statale cinese Xinhua, perché cerca di "conciliare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte" ed è favorevole ad affrontare le "radici del conflitto". Ed è terminato il tour del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia. Kim è rientrato in patria e ha dichiarato che la missione gli ha permesso di "approfondire ancora di più i legami amichevoli con il presidente russo Putin e ha aperto un nuovo capitolo nello sviluppo delle relazioni Corea del Nord-Russia".

