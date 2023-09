Guerra in Ucraina, Kiev: “Kadyrov gravissimo. Successi nel Donetsk e a Zaporizhia”

Kiev, 16 settembre 2023 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma la riconquista da parte delle truppe di Kiev della località di Andriivka, vicino Bakhmut, nell'Ucraina orientale. Sono invece ancora in corso i combattimenti intorno alle vicine località di Klishchiivka e Kurdyumivka. E resta un giallo la salute del leader ceceno Ramzan Kadyrov, che secondo l'intelligence i Kiev sarebbe malato e in gravi condizioni. Addirittura sarebbe in coma per un sospetto avvelenamento.

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov (Ansa)

Intanto prosegue il tour russo di Kim Jong Un. Il leader nordcoreano è giunto a Vladivostok, dove è stato accolto dal ministro della Difesa Sergei Shoigu che gli ha mostrato tre aerei strategici e i missili ipersonici Kinzhal schierati sui caccia MiG-31K.

