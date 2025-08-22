Israele, Katz: “Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia tutti gli ostaggi”

Venerdì 22 Agosto 2025

EsteriIsraele, Katz: “Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia tutti gli ostaggi”
22 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Gli Usa chiedono a Tel Aviv di ridurre operazioni militari in Libano

Gerusalemme, 22 agosto 2025 - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di distruggere Gaza City se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele. "Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha scritto il ministro sui social media. "Se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun", già rase al suolo, ha aggiunto. 

L'amministrazione di Donald Trump ha chiesto a Israele di ridurre le azioni militari "non urgenti" in Libano per sostenere la decisione del governo libanese di avviare il processo di disarmo di Hezbollah. Lo hanno riferito ad Axios due fonti informate. L'annuncio senza precedenti di due settimane fa è arrivato su sollecitazione degli Stati Uniti, ma molti nella regione dubitano che il governo libanese sarà in grado di attuarla. Per questo, sottolinea Axios, Washington ha chiesto a Israele di ridurre significativamente gli attacchi aerei per alcune settimane, per dimostrare la volontà di cooperare con Beirut. 

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di distruggere Gaza City se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele. "Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha scritto il ministro sui social media. "Se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun", già rase al suolo, ha aggiunto. 

