Guerra a Gaza, le news di oggi. Raid di Israele anche in Cisgiordania

Roma, 17 novembre 2023 – Il premier Netanyahu ammette che Israele non sta riuscendo nell'intento di ridurre le vittime civili a Gaza, accusando per questo Hamas. Il segretario di Stato americano Blinken ha chiesto di adottare misure “urgenti” per porre fine alla violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Intanto raid dell’Idf a Jenin: almeno 3 morti e 7 feriti, circondato l'ospedale.

Militari israeliani nella Striscia di Gaza (Ansa)

L'esercito israeliano ha annunciato stamattina di aver recuperato il corpo di Noa Marciano, la soldatessa di 19 anni presa in ostaggio da Hamas.

Damasco afferma di aver abbattuto missili israeliani sulla capitale siriana.