Offensiva a Gaza, oggi la chiamata di 60mila riservisti. Ben-Givr all’Europa: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore di Hamas”

Roma, 2 settembre 2025 – Israele sta per affondare l’offensiva finale, oggi l’Idf inizia la chiamata di 60.000 riservisti delle forze armate in vista dell'operazione pianificata per Gaza City. Tre gli scaglioni: la maggior riceverà l'ordine di presentarsi in servizio già oggi (40-50mila soldati), la seconda ondata è prevista per novembre-dicembre, e una terza per febbraio-marzo 2026.
Ben-Gvir cerca di frenare l’onda per il riconoscimento dello Stato di Palestina. “I Paesi europei che si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore”. Per Donald Trump, invece, continuare la guerra di Gaza danneggia Israele. "Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni”, ha detto in un'intervista al Daily Caller. Il presidente Usa è comunque dalla parte del piano israeliano per conquistare Gaza City.
Nell'ultimo mese, un'operazione congiunta della Divisione 99 dell'esercito israeliano e dello Shin Bet ha neutralizzato decine di miliziani che pianificavano attacchi contro le Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza settentrionale e centrale. Lo hanno annunciato oggi le Idf. Tra i miliziani uccisi c'era Ahmed Abu Daf, che dal 2024 prestava servizio come vice comandante di compagnia nel Battaglione Zaytoun di Hamas. "In questo ruolo, ha pianificato, diretto ed eseguito decine di imboscate e piani di attacco contro le forze delle Idf, e ha reclutato attivamente ulteriori militanti per Hamas", hanno aggiunto le Idf, precisando che "l'operazione ha preso di mira membri chiave coinvolti nella pianificazione di attacchi terroristici". Nel corso di un'operazione, "è stato ucciso Taleb Sidqi Taleb Abu Atiwi, comandante dell'unità Nukhba che si è infiltrata in territorio israeliano il 7 ottobre". L'Aeronautica "ha colpito e distrutto strutture militari nelle aree di Shuja'iyya e Zaytoun, località utilizzate come punti di incontro per i miliziani di Hamas e della Jihad islamica palestinese che pianificavano attacchi contro le forze delle Idf a Gaza".
Due missili lanciati oggi dallo Yemen verso Israele sono caduti in territorio saudita. Lo riportano i media israeliani Haaretz e Ynet, citando le Forze di difesa israeliane (Idf). Il leader del gruppo Houthi, Abdelmalek al-Houthi, ha minacciato domenica scorsa di intensificare gli attacchi contro Israele, dopo il raid israeliano a San'a, costato la vita al premier Ahmed al-Rahwi e a diversi ministri dell'esecutivo Houthi. Ieri il gruppo yemenita ha rivendicato un attacco a una petroliera israeliana nel Mar Rosso.
La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che trasporta aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi, tra cui l'attivista ambientalista Greta Thunberg, è salpata nuovamente da Barcellona diverse ore dopo che i venti l'hanno costretta a rientrare nel porto catalano. Circa 20 imbarcazioni avevano inizialmente lasciato Barcellona domenica 31 agosto, con l'obiettivo di "aprire un corridoio umanitario" verso Gaza nel mezzo della guerra tra Israele e Hamas, prima che le condizioni meteo le obbligassero a rientrare. Le imbarcazioni dovrebbero arrivare a Gaza a metà settembre, ma Israele ha bloccato due precedenti tentativi di consegna di aiuti via mare da parte di attivisti a giugno e luglio.
Sono almeno 40 i palestinesi rimasti uccisi da stamattina all'alba nel corso degli attacchi israeliani lanciati su Gaza. Tra le vittime ci sono diverse persone che cercavano di accedere agli aiuti. Lo scrive Al Jazeera, che cita il proprio corrispondente dalla città di Deir el-Balah.
La guerra nella Striscia di Gaza "sta danneggiando" Israele. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista a Daily Caller. "Prima Israele al Congresso - aggiunge - aveva la lobby più forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o societa' o Stato che abbia mai visto. C'era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non è più così e sono un po' sorpreso di vederlo. La gente si è dimenticata del 7 ottobre". Le persone "negano che sia mai successo, sono negazionisti. C'è gente che nega l'Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c'è dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male".
Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani in tutta Gaza dall'alba, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Tra le vittime, sei persone in attesa di aiuti umanitari, mentre alcuni sono rimasti uccisi e feriti negli attacchi aerei israeliani contro le case a Gaza City e Deir el-Balah.
I Paesi europei che riconoscono lo Stato palestinese sperimenteranno il terrorismo in prima persona. Lo ha dichiarato il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir condannando la decisione del Belgio di riconoscere lo Stato palestinese. "I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele c'era chi un tempo credeva a tali illusioni e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso", ha detto il ministro israeliano.