Offensiva a Gaza, oggi la chiamata di 60mila riservisti. Ben-Givr all’Europa: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore di Hamas”

07:23

Trump: "La guerra danneggia l'immagine di Israele, deve finire"

La guerra nella Striscia di Gaza "sta danneggiando" Israele. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista a Daily Caller. "Prima Israele al Congresso - aggiunge - aveva la lobby più forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o societa' o Stato che abbia mai visto. C'era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non è più così e sono un po' sorpreso di vederlo. La gente si è dimenticata del 7 ottobre". Le persone "negano che sia mai successo, sono negazionisti. C'è gente che nega l'Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c'è dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male".

"Se guardiano 15 anni fa, Israele era la lobby più forte che abbia mai visto. Avevano il controllo totale sul Congresso, e ora non ce l'hanno più, sono un po' sorpreso di vederlo", ha aggiunto Trump, per cui "dovranno farla finita con quella guerra, sta danneggiando Israele. Non c'è dubbio". "Potrebbero anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni, sapete, e questo li sta danneggiando. Israele era la lobby più forte che ci sia mai stata 15 anni fa, e ora è stata danneggiata, soprattutto al Congresso", ha concluso.