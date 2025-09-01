Il piano di Israele per fermare la ‘Global Sumud Flotilla’ a Gaza: “Attivisti arrestati come terroristi”

Roma, 1 settembre 2025 – All’indomani della partenza della ‘Global Sumud Flotilla’ dai porti di Barcellona e Genova, Israle ha un piano per bloccare l’arrivo delle navi a Gaza. Il ministro Ben-Gvir ha presentato un piano a Netanyahu per fermare la flottiglia guidata da Greta Thunburg in modo drastico: tutti gli attivisti verranno arrestati e catalogati come “terroristi”, mentre le 50 navi verranno sequestrate.
"Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele", ha affermato il ministro israeliano della Sicurezza nazionale. Il sequestro delle navi, secondo il ministro dell'estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il governo ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco. Una posizione che rischia di riscuotere una ferma reazione internazionale.
Intanto Tel Aviv e Washington hanno stilato un progetto per trasformare le macerie della Striscia in una riviera di lusso, in stile Dubai. A stilare il piano – un dettagliatissimo documento di 38 pagine con tanto di rendering e pianificazione finanziaria – sarebbero stati, secondo il Washington Post, gli stessi israeliani che hanno creato la controversa Gaza Humanitarian Foundation e il team di consulenti finanziarie della Boston Consulting Group.
Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani in diverse zone di Gaza dall'alba di oggi. Lo scrive Al Jazeera citando fonti negli ospedali della Striscia.
L'amministrazione Trump ha emanato una sospensione radicale del rilascio di quasi tutti i tipi di visti turistici per i titolari di passaporto palestinese. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi. La decisione, se confermata, rappresenterebbe una drastica estensione del blocco imposto all'inizio di questo mese contro i palestinesi di Gaza che tentano di entrare negli Stati Uniti con visti turistici. La misura seguirebbe anche la conferma del diniego e della revoca dei visti diplomatici per i funzionari palestinesi intenzionati a partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del mese prossimo a New York. L'ultima decisione degli Usa impedirebbe a molti palestinesi della Cisgiordania e di tutta la diaspora palestinese di entrare negli Stati Uniti con vari tipi di visti non-immigrati, con conseguenze temporanee sui visti per cure mediche, studi universitari, visite ad amici o parenti e viaggi d'affari.
L'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso un agente di Hezbollah in un attacco avvenuto nella notte nella zona di Nabatieh, nel Libano meridionale. Nella dichiarazione l'Idf ha aggiunto che l'attacco è avvenuto "su un importante sito di Hezbollah".
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla, la più grande flottiglia umanitaria mai pianificata per portare aiuti a Gaza, composta da 50 navi con attivisti provenienti da 44 Paesi. Ben-Gvir, riporta il Jerusalem Post, ha presentato il piano durante una discussione tenutasi ieri sulle misure da intraprendere per fermare la flottiglia; all'incontro hanno partecipato il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Il piano di Ben-Gvir prevede di designare gli attivisti come terroristi e di sequestrarne le imbarcazioni. Gli attivisti saranno detenuti nelle prigioni destinate ai terroristi e saranno loro negati privilegi speciali come la televisione, la radio e il cibo specializzato.
Ben-Gvir ha quindi suggerito che tutte le navi che partecipano alla flottiglia saranno confiscate e riutilizzate per le forze dell'ordine israeliane. Il sequestro, secondo il ministro dell'estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il governo ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco. Nelle sue dichiarazioni pubbliche successive all'incontro, Ben-Gvir ha sottolineato che Israele non tollererà "arresti soft" o rientri silenziosi dei partecipanti alla flottiglia. "Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele", ha affermato. Secondo Ben-Gvir, dopo aver trascorso settimane in detenzione in condizioni difficili gli attivisti ci penseranno due volte prima di tentare un'altra flottiglia. Il ministro ha inoltre sottolineato che queste misure fanno parte del più ampio sforzo di Israele per mantenere la sicurezza nazionale. "La Marina e le forze dell'ordine israeliane sono pienamente pronte ad affrontare qualsiasi minaccia alla sicurezza che si presenti", ha concluso Ben-Gvir.