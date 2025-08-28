Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari

Tel Aviv, 28 agosto 2025 – “Per le prossime feste ebraiche, a settembre, non avete ancora fatto progetti? Vi offriamo una vacanza rilassante ed indimenticabile a Rafah. I cocomeri sono inclusi”. Dopo due anni di guerra su Facebook annunci del genere sono sempre più frequenti, e segnalano le crescenti difficoltà dell’esercito israeliano di reclutare il numero necessario di riservisti.

Quella offerta – dal tono volutamente sarcastico, per catturare l’attenzione in un mare di proposte simili – giunge da un’unità di commando di riservisti. Si rivolge a quanti abbiano un’esperienza medica in campi di battaglia e siano interessati a far parte di squadre di infermieri impegnate in operazioni a Rafah, all’estremo sud della Striscia.

Un riservista impegnato in un’esercitazione dell’esercito israeliano

La ricerca dei riservisti

Con i sistemi tradizionali quell’unità non era riuscita a riempire la fila, e adesso ricorre a Facebook nella speranza che l’annuncio possa essere raccolto da altri riservisti pronti ad arruolarsi di nuovo o per difficoltà sul posto di lavoro, o anche per crisi familiari. Altrove sul web, su iniziativa di altre unità, si è letto: “Cercasi cannoniere, anche per una settimana”. O anche: “Cercasi manovratore di bulldozer. Condizioni flessibili. Possibile a giorni alterni”. In molti casi la cifra che viene corrisposta dalle forze armate a quei riservisti può essere decisiva per superare difficoltà economiche contingenti.

Già tre mesi fa il comandante delle risorse umane dell’Idf, il generale Dado Bar Khalifa, aveva riferito ad una commissione parlamentare di un netto calo della percentuale di reclutamento dei riservisti, “fino al 54 per cento” in certe unità. All’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, si erano presentati in massa, oltre al necessario, arrivando fino al 120 per cento dei richiami. Adesso però, secondo Haaretz, si presentano solo il 60-70 per cento dei richiamati: “Dietro le quinte si sono create resistenze: c’è chi dice di avere la moglie incinta, o un figlio molto ammalato, o problemi incalzanti sul lavoro”. Non è necessariamente un’opposizione ideologica alla guerra, viene spiegato, ma una resa alle necessità della realtà quotidiana.

Licenziamenti e assenze sul lavoro

Uno dei fenomeni più vistosi è il licenziamento, o anche il declassamento, di molti riservisti a causa della loro prolungata assenza dai posti di lavoro. Secondo l’ex premier Naftali Bennett il fenomeno ha coinvolto in vario modo il 41 per cento di loro. Altri ritengono la cifra poco attendibile, ma confermano che il peso economico per i riservisti con attività indipendenti è stato già molto pesante.

“Lo Stato deve assolutamente sostenerli” ha detto alla Knesset la parlamentare laburista Naama Lazimi. Più difficile da quantificare, ma non meno grave, l’aspetto psicologico del ritorno a casa dei riservisti dopo lunghi periodi a Gaza. Un rapporto del “Network delle donne israeliane” (Iwn) riferiva nel novembre scorso di una netta crescita delle violenze nei loro nuclei familiari, in paragone alle coppie senza riservisti. “Le tensioni interpersonali – secondo il rapporto – si esprimono con atti di violenza economica e fisica, senza escludere violenza sessuale”. Spesso le donne – rimaste a lungo da sole ad affrontare le questioni domestiche – hanno denunciato che i mariti, al ritorno da Gaza, faticavano a tornare sui binari della routine quotidiana.

Le promesse dell’Idf

Di fronte a questa situazione a luglio il capo di stato maggiore, generale Eyal Zamir, aveva promesso ai riservisti che l’Idf avrebbe allentato la pressione per facilitare il ritorno alla vita civile. Ma tutto è cambiato due settimane fa quando – contro il suo parere – il premier gli ha ordinato di preparare piani per lanciare un’offensiva massiccia su Gaza City. Le promesse di Zamir sono così sfumate e il 20 agosto sono partiti 60 mila ordini di richiamo. “La guerra – ha notato ieri su Haaretz l’educatrice Noa Nofar, dopo la cartolina di richiamo giunta al marito – non è solo una minaccia al carattere del nostro Stato, ma è anche una minaccia per i rapporti fra me e lui, per la nostra casa, per le nostre figlie”.