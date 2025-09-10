Sumud Flotilla: “Secondo attacco di un drone”. La minaccia di Katz: “Hamas e Gaza saranno distrutti”

Roma, 10 settembre 2025 – "Seconda notte, secondo attacco di un drone”. È la denuncia della Global Sumud Flotilla che – a poche ore da un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said, che ieri aveva colpito la Family Boat con a bordo Greta Thumberg – questa mattina hanno riferito di un’altra presunta aggressione nella notte vicino a Tunisi. Illesi gli attivisti a bordo della barca con bandiera britannica Alma. Francesca Albanese, relatrice Onu: "Gli equipaggi della Flotilla sono tutti in pericolo".
Intanto le forze di occupazione israeliane continuano l’assedio nella Striscia. L’Idf ha reso noto che 150mila civili hanno già lasciato Gaza City dopo l’ennesimo ordine di evacuazione, segno che l’offensiva finale è alle porte. L’attacco di ieri a Doha contro Hamas – con 10 jet schierati contro la casa dove i vertici politici stavano discutendo l’accordo – sta provocando reazioni da tutto il Medio Oriente. Il presidente turco Erdogan attacca Tel Aviv: “Questi ripetuti attacchi puntano a trascinare l'intera regione nel disastro”.
Ma ministro della Difesa israeliano Katz tira dritto e incalza: "Il lungo braccio di Israele agirà contro i suoi nemici ovunque. Chiunque perpetri il terrore contro Israele sarà danneggiato". Se i vertici di Hamas non accetteranno l'accordo alle condizioni di Netanyahu, ovvero il rilascio degli ostaggi e il disarmo, "saranno distrutti e Gaza sarà distrutta".
La diretta con gli aggiornamenti
La Global Sumud Flottilla, la flotta di navi internazionali che salperanno per portare aiuti umanitari ai civili di Gaza, fa sapere attraverso i suoi canali social che "il 9 settembre è stata colpita da un drone un'altra nave mentre si trovava in acque tunisine". La nave in questione si chiama "Alma e batte bandiera britannica". Nella nota si legge che "le fiamme sono state estinte velocemente e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito". Per questo motivo, gli attivisti dichiarano che la missione "proseguirà con determinazione".
Almeno 14 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi nella Striscia di Gaza dagli attacchi israeliani. Lo riferisce l'emittente del Qatar Al-Jazeera, citando fonti sanitarie locali.
Il portavoce in lingua araba dell'Idf ha diffuso un nuovo messaggio su X per i residenti di Gaza city che si trovano nei pressi della torre Tayba 2, nell'area portuale e nel quartiere meridionale di Rimal, in vista di un attacco aereo. "L'Idf colpiranno presto l'edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze", afferma il portavoce, "ai civili viene ordinato di lasciare Gaza city per dirigersi verso la zona umanitaria designata da Israele, nella parte meridionale della Striscia".
Mosca ha criticato duramente Israele per l'attacco ai leader di Hamas in Qatar, dicendo che ha minato gli sforzi di pace in Medio Oriente. "La Russia considera l'incidente una grave violazione del diritto internazionale, della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato indipendente, e un passo avanti verso un'ulteriore escalation", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota.
"Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Ma la situazione è bloccata senza una maggioranza. Dobbiamo superare questa situazione. Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati. Per questo proporremo di sospende il nostro sostegno bilaterale a Israele, di interrompere tutti i pagamenti in questi settori, senza compromettere il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem. Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. Proporremo anche una sospensione parziale dell'Accordo di Associazione sulle questioni commerciali". Così Ursula von der Leyen nel suo Stato dell'Unione.
"L'organizzazione è molto più complessa, ci sono davvero tante imbarcazioni: il rischio che qualcosa sfugga di mano c'è, perché ci sono molte più persone del solito". Lo afferma, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Francesca Albanese, relatrice Onu, parlando della missione della Flotilla. "Ma su quella nave - aggiunge - sono tutti esperti e non sprovveduti, appena mi hanno chiamata raccontandomi del drone sono corsa al porto, ho passato una notte insonne". Questa missione non lascia dormire tranquilli? "No. Ed è colpa degli Stati occidentali e soprattutto dell'Europa - prosegue -. Perché non si assumono le proprie responsabilità in conformità col diritto internazionale. Sono loro che devono rompere l'assedio di Israele e portare gli aiuti con flotte di Stato alla stremata popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Invece lasciano quest'onere sulle spalle di persone comuni spinte da un sentimento di avversione per il genocidio in corso in quella terra".
"Gli equipaggi sono tutti in pericolo - va avanti Albanese -, i sabotaggi e gli attacchi sono già iniziati. In più c'è il rischio delle infiltrazioni questa volta per il gran numero di persone che stanno partecipando anche con barche che non hanno il training ufficiale della Flotilla".
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha rilasciato una dichiarazione in riferimento all'attacco israeliano alla leadership di Hamas a Doha, affermando che "il lungo braccio di Israele agirà contro i suoi nemici ovunque". E ha aggiunto: "Non c'è posto per loro in cui nascondersi". "Tutti coloro che sono stati coinvolti nel massacro del 7 ottobre saranno assicurati alla giustizia", ha proseguito il ministro. "Chiunque perpetri il terrore contro Israele sarà danneggiato". Katz ha avvertito che se Hamas non accetterà le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, ovvero il rilascio degli ostaggi e il disarmo, "saranno distrutti e Gaza sarà distrutta".
Funzionari turchi ed egiziani hanno avvertito la leadership politica di Hamas di rafforzare la sicurezza durante i loro incontri nelle settimane precedenti l'attacco israeliano al gruppo palestinese a Doha di ieri: lo riporta il Wall Street Journal, citando interviste con funzionari di Israele, Stati Uniti, Qatar e altri paesi arabi. Secondo quanto spiegato, 10 jet sono stati schierati per sparare munizioni a lungo raggio contro un'abitazione nella capitale del Qatar, dove la leadership politica di Hamas si era riunita per discutere l'ultima proposta di cessate il fuoco per Gaza. I jet hanno lanciato i missili dall'esterno dello spazio aereo del Qatar e non hanno violato lo spazio aereo dell'Arabia Saudita o degli Emirati Arabi Uniti, riporta il quotidiano. Funzionari statunitensi hanno dichiarato al giornale che Israele ha informato gli Stati Uniti dell'attacco pochi minuti prima del lancio, senza rivelarne l'obiettivo.
Sono circa 150mila le persone che hanno già lasciato Gaza City dopo l'ordine di evacuazione emesso dalle Forze di difesa di Israele (Idf) in vista di una imminente operazione contro Hamas. Lo riferiscono fonti della sicurezza israeliana citate dal Times of Israel spiegando che decine di migliaia di persone hanno lasciato Gaza City solo nelle ultime 24 ore.
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato, definendolo "atroce", l'attacco di Israele contro una delegazione di Hamas a Doha, durante una telefonata ieri sera con l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. "Rimarremo fermi e risoluti nella nostra opposizione agli atti di banditismo di Israele, che mirano a trascinare l'intera regione nel disastro", ha detto Erdogan, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, aggiungendo che l'attacco "punta a ad aggravare il conflitto regionale e chiaramente viola la sovranità del nostro amico e alleato Qatar". Il leader turco ha aggiunto che "chi fa del terrorismo una politica di Stato non potrà raggiungere i propri obiettivi".
La Global Sumud Flotilla ha denunciato che un'altra sua imbarcazione è stata vittima di un sospetto attacco con drone vicino a Tunisi, poche ore dopo un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said. Illesi gli attivisti filo-palestinesi che erano a bordo, si precisa in un messaggio su Instagram. "Seconda notte, secondo attacco di un drone", ha dichiarato una delle coordinatrici della flottiglia allestita per portare aiuti a Gaza, Melanie Schweizer.
Ieri il primo attacco. "La Global Sumud Flotilla (Gsf) conferma che il 9 settembre un'altra imbarcazione della nostra flotta - la 'Alma' - è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine", si legge in un comunicato dalla Gsf sui suoi canali social. "L'imbarcazione, battente bandiera britannica - continua la nota -, ha subito danni da incendio sul ponte superiore. L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. È attualmente in corso un'indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente".
Oggi la seconda aggressione. "Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni. Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione. La Global Sumud Flotilla continua imperterrita. Il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo - conclude il comunicato - prosegue con determinazione e risolutezza".