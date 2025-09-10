Sumud Flotilla: “Secondo attacco di un drone”. La minaccia di Katz: “Hamas e Gaza saranno distrutti”

08:00

Albanese: "Gli equipaggi della Flotilla sono tutti in pericolo"

"L'organizzazione è molto più complessa, ci sono davvero tante imbarcazioni: il rischio che qualcosa sfugga di mano c'è, perché ci sono molte più persone del solito". Lo afferma, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Francesca Albanese, relatrice Onu, parlando della missione della Flotilla. "Ma su quella nave - aggiunge - sono tutti esperti e non sprovveduti, appena mi hanno chiamata raccontandomi del drone sono corsa al porto, ho passato una notte insonne". Questa missione non lascia dormire tranquilli? "No. Ed è colpa degli Stati occidentali e soprattutto dell'Europa - prosegue -. Perché non si assumono le proprie responsabilità in conformità col diritto internazionale. Sono loro che devono rompere l'assedio di Israele e portare gli aiuti con flotte di Stato alla stremata popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Invece lasciano quest'onere sulle spalle di persone comuni spinte da un sentimento di avversione per il genocidio in corso in quella terra".

"Gli equipaggi sono tutti in pericolo - va avanti Albanese -, i sabotaggi e gli attacchi sono già iniziati. In più c'è il rischio delle infiltrazioni questa volta per il gran numero di persone che stanno partecipando anche con barche che non hanno il training ufficiale della Flotilla".