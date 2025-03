Raid su Khan Younis e Rafah, ucciso un leader di spicco di Hamas. Egitto: “Video degli ostaggi in cambio dei negoziati”

08:41

L'Egitto ribadisce il rifiuto al trasferimento forzato dei palestinesi

L'Egitto ha ribadito il rifiuto categorico di qualsiasi tentativo di spostare "con la forza o volontariamente" la popolazione palestinese dalla Striscia di Gaza verso qualsiasi altro luogo, in particolare in Egitto. Lo ha affermato il Servizio di informazione statale egiziano (Sis) in una dichiarazione diffusa questa mattina. Per il Sis, l'eventuale trasferimento forzato della popolazione palestinese avrebbe un impatto sul conflitto in Medio Oriente e rappresenterebbe una grave minaccia per la sicurezza nazionale egiziana. Il Sis ha smentito le notizie secondo cui l'Egitto potrebbe ricevere denaro in cambio dell'accoglienza dei palestinesi. La politica estera dell'Egitto, in generale, non si è mai basata sul baratto di interessi supremi egiziani e arabi di qualsiasi tipo, ha sottolineato il Sis.