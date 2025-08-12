Madonna a Papa Leone: “Vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini”. L’Onu chiede un’indagine sui giornalisti uccisi

Roma, 12 agosto 2025 – Mentre il mondo condanna il piano di occupazione di Netanyah, non si fermano i bombardamenti sulla Striscia: altri palestinesi morti nella notte. Le Nazioni Unite prendono posizione sull’uccisione dei 6 giornalisti palestinesi di Al Jazeera, Guterres “chiede un'indagine indipendente e imparziale” su quanto accaduto. "Questi ultimi omicidi evidenziano i rischi estremi che i giornalisti continuano ad affrontare quando si occupano di questa guerra in corso", rileva ancora l’Onu.
I lanci di aiuti da parte dei Paesi occidentali a Gaza contengano forniture di armi. Lo ha denunciato - senza entrare in dettagli sulle accuse - il parlamentare israeliano Moshe Saada, che appartiene al Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu. "Gli aiuti umanitari servono ad armare e finanziare Hamas", ha dichiarato Saada all'emittente pubblica Kan in un'intervista radiofonica. "Qualcuno ha controllato i lanci? È chiaro a tutti che contengono munizioni". Ha aggiunto che lo stato ebraico deve occupare l'intera Striscia di Gaza perché "soltanto così si vince una guerra".
"Il Segretario Generale delle Nazioni Unite condanna l'uccisione di sei giornalisti palestinesi nell'attacco aereo israeliano su Gaza e chiede un'indagine indipendente e imparziale". Si legge in un post su X del servizio di informazione ufficiale delle Nazioni Unite. "Questi ultimi omicidi evidenziano i rischi estremi che i giornalisti continuano ad affrontare quando si occupano di questa guerra in corso", rileva ancora l'Onu.
La cantante Madonna ha scritto un messaggio a papa Leone XIV in un post sui social media, esortandolo a visitare Gaza per contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini nell'enclave palestinese. "Santissimo Padre, per favore, vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di assistere alla loro sofferenza. I bambini del mondo appartengono a tutti", ha scritto la pop star. "Sei l'unico di noi a cui non può essere negato l'ingresso. Abbiamo bisogno che le porte umanitarie siano completamente aperte per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo", ha aggiunto, "Per favore, dimmi che andrai. Con amore, Madonna".
Madonna, che ha aggiunto ufficiosamente "Esther" al suo nome nel 2005, celebra alcune festività ebraiche pur non essendo ebrea. La cantante, 65 anni, non si esibisce il venerdì sera e il sabato a causa dello Shabbat e ha dichiarato Israele "il centro energetico del mondo". Madonna è proprietaria di una casa a Tel Aviv e ha tenuto tre concerti nello stato ebraico.
Oltre nove palestinesi sono stati uccisi ieri sera e durante la notte in tre attacchi lanciati dall'Esercito israeliano nella Striscia di Gaza, riportano Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Cinque civili hanno perso la vita in un bombardamento che ha colpito una tenda di ospitava sfollati a Khan Younis, nel sud di Gaza, mentre altri quattro sono morti a Gaza City in un bombardamento vicino alla moschea al-Faruq nel quartiere Zeitoun della città. In precedenza, la Wafa aveva riferito di un numero imprecisato di vittime causato da un bombardamento israeliano nel quartiere Tal al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City.