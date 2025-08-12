Madonna a Papa Leone: “Vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini”. L’Onu chiede un’indagine sui giornalisti uccisi

05:37

Madonna scrive un messaggio a Papa Leone: "Vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini"

La cantante Madonna ha scritto un messaggio a papa Leone XIV in un post sui social media, esortandolo a visitare Gaza per contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini nell'enclave palestinese. "Santissimo Padre, per favore, vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di assistere alla loro sofferenza. I bambini del mondo appartengono a tutti", ha scritto la pop star. "Sei l'unico di noi a cui non può essere negato l'ingresso. Abbiamo bisogno che le porte umanitarie siano completamente aperte per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo", ha aggiunto, "Per favore, dimmi che andrai. Con amore, Madonna".

Madonna, che ha aggiunto ufficiosamente "Esther" al suo nome nel 2005, celebra alcune festività ebraiche pur non essendo ebrea. La cantante, 65 anni, non si esibisce il venerdì sera e il sabato a causa dello Shabbat e ha dichiarato Israele "il centro energetico del mondo". Madonna è proprietaria di una casa a Tel Aviv e ha tenuto tre concerti nello stato ebraico.