Gaza, almeno 11 uccisi dall’alba di oggi. “Anche persone che cercavano cibo”

Roma, 24 agosto 2025 - E' di almeno 11 morti il primo bilancio di oggi delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferiscono fonti mediche citate da al Jazeera, secondo le quali sono rimaste uccise sei persone che cercavano cibo.
Anche il giornalista palestinese Khaled Al-Madhoun, cameraman di Palestine TV, è stato ucciso ieri sera sera dopo essere stato colpito dalle forze israeliane nel nord di Gaza.
Tensione in Cisgiordania, nel villaggio di Mughayyir, dove dopo un attacco della scorsa settimana, l'esercito israeliano ha distrutto migliaia di alberi di olive. Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani manifesta davanti alle abitazioni di alcuni ministri, chiedendo un cessate il fuoco.
Il giornalista palestinese Khaled Al-Madhoun, cameraman di Palestine TV, è stato ucciso ieri sera sera dopo essere stato colpito dalle forze israeliane nel nord di Gaza. Secondo il corrispondente della WAFA, Al-Madhoun è stato preso di mira nella zona di Zikim, a nord della Striscia di Gaza. Il sindacato dei giornalisti palestinesi ha espresso cordoglio per la sua scomparsa condannandone l'uccisione e ha sottolineato che prendere di mira i giornalisti è un crimine commesso dalle forze israeliane nel tentativo di oscurare la verità.
