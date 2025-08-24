Domenica 24 Agosto 2025
Le misure che servono
Raffaele Marmo
Le misure che servono
Esteri
Gaza, almeno 11 uccisi dall'alba di oggi. "Anche persone che cercavano cibo"
24 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Gaza, almeno 11 uccisi dall’alba di oggi. “Anche persone che cercavano cibo”

Ucciso un cameraman della Palestine Tv, colpito nel Nord della Striscia. Tensione in Cisgiordania

Roma, 24 agosto 2025 - E' di almeno 11 morti il primo bilancio di oggi delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferiscono fonti mediche citate da al Jazeera, secondo le quali sono rimaste uccise sei persone che cercavano cibo.

Anche il giornalista palestinese Khaled Al-Madhoun, cameraman di Palestine TV, è stato ucciso ieri sera sera dopo essere stato colpito dalle forze israeliane nel nord di Gaza. 

Tensione in Cisgiordania, nel villaggio di Mughayyir, dove dopo un attacco della scorsa settimana, l'esercito israeliano ha distrutto migliaia di alberi di olive. Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani manifesta davanti alle abitazioni di alcuni ministri, chiedendo un cessate il fuoco. 

MIDEAST GAZA CONFLICT
Palestinesi sfollati aspettano di riempire i contenitori con acqua potabile in mezzo alla distruzione nel campo di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale
08:56
Uccio a Gaza un cameraman della Palestine Tv

08:49
"Almeno 11 ucci dall'alba di oggi"

