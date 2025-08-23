Media: tank israeliani nel quartiere di Sabra a Gaza City

16:54

Sei bambini uccisi oggi nei raid israeliani

E' salito a sei bambini uccisi e diversi altri rimasti feriti nell'attacco di stamani dell'artiglieria israeliana sulle tende degli sfollati nell'area di Asdaa - a nordovest di Khan Younis -. Altri due bambini sono tra le vittime in un raid a Jabalia an-Nazla. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche.