È ora di sanzioni per Israele

È ora di sanzioni per Israele
EsteriMedia: tank israeliani nel quartiere di Sabra a Gaza City
23 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Media: tank israeliani nel quartiere di Sabra a Gaza City

Oltre 50 morti oggi negli attacchi israeliani, sei sono bambini

Roma, 23 agosto 2025 - I media di Tel Aviv affermano, citando fonti nella Striscia, che i carri armati israeliani sono entrati nel sobborgo di Sabra, a Gaza City. 

Sono almeno 51 le persone rimaste uccise negli attacchi messi a segno oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. 

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT
Palestinesi in attesa del cibo

16:54
Sei bambini uccisi oggi nei raid israeliani

E' salito a sei bambini uccisi e diversi altri rimasti feriti nell'attacco di stamani dell'artiglieria israeliana sulle tende degli sfollati nell'area di Asdaa - a nordovest di Khan Younis -. Altri due bambini sono tra le vittime in un raid a Jabalia an-Nazla. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche. 

16:18
Almeno 50 morti negli attacchi israeliani a Gaza

Sono almeno 51 le persone rimaste uccise negli attacchi messi a segno oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riporta al Jazeera citando fonti ospedaliere dell'enclave, secondo cui 16 palestinesi sono morti mentre erano in attesa di aiuti umanitari. 

16:10
Media: blindati Idf nel quartiere di Sabra a Gaza City

I carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono entrati nel quartiere di Sabra, a Gaza City, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferiscono i media locali, ripresi da quelli israeliani, tra cui Ynet.

Guerra Medio Oriente