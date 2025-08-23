Media: tank israeliani nel quartiere di Sabra a Gaza City

Roma, 23 agosto 2025 - I media di Tel Aviv affermano, citando fonti nella Striscia, che i carri armati israeliani sono entrati nel sobborgo di Sabra, a Gaza City.
Sono almeno 51 le persone rimaste uccise negli attacchi messi a segno oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza.
Notizie in diretta
E' salito a sei bambini uccisi e diversi altri rimasti feriti nell'attacco di stamani dell'artiglieria israeliana sulle tende degli sfollati nell'area di Asdaa - a nordovest di Khan Younis -. Altri due bambini sono tra le vittime in un raid a Jabalia an-Nazla. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche.
Sono almeno 51 le persone rimaste uccise negli attacchi messi a segno oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riporta al Jazeera citando fonti ospedaliere dell'enclave, secondo cui 16 palestinesi sono morti mentre erano in attesa di aiuti umanitari.
I carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono entrati nel quartiere di Sabra, a Gaza City, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferiscono i media locali, ripresi da quelli israeliani, tra cui Ynet.