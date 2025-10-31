Guerra mondiale agli stupefacenti. Dietro i narcos la sfida Usa-Cina

Roma, 31 ottobre 2025 – Poco più di una settimana fa, aprendo alla Casa Bianca la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani, Donald Trump lo ha detto chiaramente: “La Cina sta usando il Venezuela per il traffico di fentanyl”. Parole che fanno definitivamente uscire dalla casella dei retroscena il vero obiettivo dietro alle operazioni militari del presidente degli Stati Uniti in Sudamerica. La lotta al narcotraffico si gioca con il Dragone e questo Trump lo sa bene. E per vincerla la strategia è duplice: riconquistare, sul campo, con ogni mezzo, il controllo dell’area al di là dei confini con il Messico sostenendo la vittoria dell’opposizione in Colombia e un cambio di regime in Venezuela, e trattare facendo sfoggio di diplomazia.

La cronaca degli ultimi giorni lo dimostra. Mentre la portaerei nucleare Gerald Ford – la più grande degli Stati Uniti, capace di ospitare 75 mezzi aerei con i suoi 337 metri di lunghezza e con un equipaggio di oltre 4.500 unità –, scortata da tre cacciatorpediniere e da navi di rifornimento, fa rotta verso le coste del Venezuela dove dovrebbe arrivare la prossima settimana, andando a formare il più grande schieramento nella storia delle Forze armate Usa dalla prima Guerra del Golfo, Trump scende a patti con Xi Jinping. Dopo l’incontro in Corea del Sud con il presidente cinese, il tycoon ha annunciato il taglio al 10% dei dazi aggiuntivi sulle merci cinesi imposti a marzo dagli Usa come ritorsione per il mancato contrasto al traffico di fentanyl. “Xi ha accettato di fare tutto il possibile per arginare il flusso” ha spiegato Trump. Il prossimo passo è bloccare del tutto l’esportazione delle sostanze chimiche utilizzate per fabbricare l’oppioide. Una missione affidata al direttore dell’Fbi, Kash Patel, che si recherà in Cina il mese prossimo. Una distensione dei rapporti sul piano ufficiale che mal cela una guerra indiretta in piena regola.

Dopo l’ultimo attacco a una presunta nave della droga nel Pacifico nel quale – ha fatto sapere il Pentagono – sono morte quattro persone, il bilancio totale delle vittime dei raid americani effettuati nell’ambito campagna militare antidroga di Trump nel ‘Gran Caribe’ è salito a 62. Operazioni che l’Onu ha definito “esecuzioni extragiudiziali” ma che il presidente Usa si sente legittimato a condurre dopo aver, con un decreto esecutivo, designato i cartelli della droga come organizzazioni terroristiche internazionali. “I cartelli – si legge nel decreto – hanno inondato gli Stati Uniti di droghe letali, criminali violenti e bande spietate”.

Negli anni del Covid, tra il 2018 e il 2022, le overdose mortali da oppioidi sintetici tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni negli Stati Uniti sono aumentate del 168% determinando, con circa 100mila decessi l’anno, la più grave emergenza di salute pubblica dal secondo dopoguerra. L’effetto destabilizzante di tali droghe, che negli Usa stanno colpendo un’intera generazione creando un esercito, (inutilizzabile militarmente) di ‘zombie’, è ben noto alla Cina. Uno scenario che riporta le lancette indietro alla metà dell’Ottocento quando gli effetti devastanti sulla popolazione derivanti dall’apertura da parte del Regno Unito del mercato cinese all’oppio proveniente dall’Impero anglo-indiano, portò, dopo dispute commerciali, alle ‘guerre dell’oppio’.

Intanto, un documento consegnato, all’insaputa dell’esecutivo di Lula, dal governo dello Stato di Rio, guidato dal bolsonarista Claudio Castro, all’amministrazione Trump, che indica il Comando Vermelho come un’organizzazione terroristica con ramificazioni e attività negli Stati Uniti, inserisce la recente mattanza di 138 persone nella lotta al narcotraffico targata Usa.