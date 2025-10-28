Guerra alla droga, pace impossibile

Lunedì 27 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Esteri
EsteriGuerra alla droga, pace impossibile
28 ott 2025
Le città nordamericane sono invase dal fentanyl e dalla cocaina. Trump ne ha fatto una bandiera elettorale: la sua battaglia è robusta come mai, ma i politici della droga lo sono altrettanto

Il presidente Usa Donald Trump

Il presidente Usa Donald Trump

La guerra alla droga iniziò negli anni Ottanta. Il presidente Reagan si convinse che era una terribile minaccia per gli americani. L’intuizione fu giusta, i risultati modesti. La guerra è continuata per trent’anni, a volte con successo (come la distruzione dei cartelli di Medellin e Cali o alcuni colpi in Messico) ma la realtà è drammatica. Le città nordamericane, su scala minore quelle europee e latine, sono invase dal fentanyl e dalla cocaina. Le immagini di persone accasciate, distrutte, morte sono comuni.

Trump ne ha fatto una bandiera elettorale, la novità è che ha deciso di cambiare le logiche della guerra. Negli anni passati si puntava a colpire i trafficanti in casa propria, e a sostenere chi li combatteva in altri Paesi. Un esempio fu il plan Colombia, con il presidente Alvaro Uribe che sconfisse narco-guerriglieri comunisti e trafficanti di ogni tipo. Un caso raro, quasi unico. Uno dei motivi del fallimento di queste politiche è la forza dei narcos dove coincidono politica e droga. Il segretario di Stato Marco Rubio ha indicato, tra i responsabili, la connivenza in Messico tra cartelli e governi regionali, la centralità della dittatura venezuelana nel traffico globale, le relazioni oscure del presidente colombiano Gustavo Petro (a parte l’enorme dossier cinese).

La guerra alla droga è stata rivoluzionata, passando al confronto diretto con i Paesi produttori e distributori. Sul terreno normativo, i cartelli sono stati indicati come organizzazioni terroristiche, consentendo azioni militari e di intelligence su larga scala. Sul piano operativo, sono state schierati imponenti forze militari colpendo i mezzi navali dei narcos (e autorizzando anche azioni coperte). Su livello politico, si è passato dalle taglie sul dittatore Nicolas Maduro e soci (come capo del Cartel de los Sole) a inserire il presidente Petro nella lista Clinton come conniventi dei narcos. La guerra di Trump è robusta come mai, i politici della droga lo sono altrettanto, e qui la pace non è possibile.

