Guerra alla droga, pace impossibile

La guerra alla droga iniziò negli anni Ottanta. Il presidente Reagan si convinse che era una terribile minaccia per gli americani. L’intuizione fu giusta, i risultati modesti. La guerra è continuata per trent’anni, a volte con successo (come la distruzione dei cartelli di Medellin e Cali o alcuni colpi in Messico) ma la realtà è drammatica. Le città nordamericane, su scala minore quelle europee e latine, sono invase dal fentanyl e dalla cocaina. Le immagini di persone accasciate, distrutte, morte sono comuni.

Trump ne ha fatto una bandiera elettorale, la novità è che ha deciso di cambiare le logiche della guerra. Negli anni passati si puntava a colpire i trafficanti in casa propria, e a sostenere chi li combatteva in altri Paesi. Un esempio fu il plan Colombia, con il presidente Alvaro Uribe che sconfisse narco-guerriglieri comunisti e trafficanti di ogni tipo. Un caso raro, quasi unico. Uno dei motivi del fallimento di queste politiche è la forza dei narcos dove coincidono politica e droga. Il segretario di Stato Marco Rubio ha indicato, tra i responsabili, la connivenza in Messico tra cartelli e governi regionali, la centralità della dittatura venezuelana nel traffico globale, le relazioni oscure del presidente colombiano Gustavo Petro (a parte l’enorme dossier cinese).

La guerra alla droga è stata rivoluzionata, passando al confronto diretto con i Paesi produttori e distributori. Sul terreno normativo, i cartelli sono stati indicati come organizzazioni terroristiche, consentendo azioni militari e di intelligence su larga scala. Sul piano operativo, sono state schierati imponenti forze militari colpendo i mezzi navali dei narcos (e autorizzando anche azioni coperte). Su livello politico, si è passato dalle taglie sul dittatore Nicolas Maduro e soci (come capo del Cartel de los Sole) a inserire il presidente Petro nella lista Clinton come conniventi dei narcos. La guerra di Trump è robusta come mai, i politici della droga lo sono altrettanto, e qui la pace non è possibile.