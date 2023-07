Ucraina news live, Zelensky insiste: “Mosca pronta a far saltare la centrale di Zaporizhzhia”. Attacco di droni su Kiev

8:34

Zelensky: “Russi pronti a far esplodere Zaporizhzhia”

Esiste un "serio rischio" che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado potenzialmente di rilasciare delle radiazioni: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Zelensky, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, ha citato come fonte l'intelligence ucraina e ha chiesto alla comunità internazionale di prestare maggiore attenzione a quanto accade nell'impianto nucleare, occupato dalle forze russe.