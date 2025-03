Groenlandia, il premier contro gli Usa: “Visita di Usha Vance altamente aggressiva”

Roma, 24 marzo 2025 - Il primo ministro della Groenlandia definisce 'altamente aggressiva' la visita programmata sull'isola da parte di funzionari statunitensi, tra cui la moglie di JD Vance, Usha Vance. Vance, moglie del vicepresidente statunitense si recherà in Groenlandia questa settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell'isola e "celebrare la cultura e l'unità groenlandese", secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dovrebbe visitare l'isola questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio.

Ma il primo ministro della Groenlandia Mute B. Egede non gradisce la visita e ha definito il viaggio della delegazione statunitense sull'isola "altamente aggressivo" in un'intervista al quotidiano groenlandese Sermitsiaq domenica, sollevando particolari obiezioni alla visita di Waltz. "Cosa fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia? L'unico scopo è dimostrare potere su di noi", ha affermato Egede.

Usha Vance, moglie del vicepresidente Usa

Il primo ministro dell’isola ha accusato Washington di interferire negli affari politici del Paese. "Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere", ha detto Egede, aggiungendo che la visita di questa settimana della Second Lady Usha Vance, che dovrebbe essere accompagnata dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, "non può essere vista solo come una visita privata".