Groenlandia: apre il primo aeroporto internazionale del Paese a Nuuk. Perché è un evento storico

Roma, 30 novembre 2024 – Un nuovo aeroporto internazionale ha avvicinato la Groenlandia al resto del mondo: un volo aereo commerciale, partito da Copenaghen, è atterrato per la prima volta ieri – 29 novembre – a Nuuk, la capitale del Paese.

Il nuovo aeroporto permetterà alla Groenlandia di avere un collegamento più rapido con destinazioni internazionali: prima dell'inaugurazione del nuovo aeroporto, dall'Europa bisognava atterrare nelle vecchie basi aeree militari americane di Narsarsuaq o Kangerlussuag e poi prendere i voli nazionali per la capitale. E l'unico altro modo per entrare in Groenlandia era viaggiare in nave da crociera,partendo dalle regioni artiche del Canada o da Reykjavik, in Islanda. Ora il volo diretto Nuuk-Copenaghen dura meno di cinque ore.

Un frame dal video che mostra il primo atterraggio di un volo commerciale nel nuovo aeroporto di Nuuk, capitale della Groenlandia (Askanews)

A bordo del primo volo è arrivato il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen: “Vedo la Danimarca come un partner per la Groenlandia, anche per quanto riguarda lo sviluppo congiunto delle infrastrutture e la creazione del miglior contesto possibile per gli affari”, ha dichiarato il ministro, stando a quanto riporta Ritzau, l'agenzia di stampa danese. “Quando ci uniamo ci sono grandi punti di forza e molte opportunità”, ha aggiunto il ministro.

Jens Lauridsen, amministratore delegato della società di gestione degli aeroporti groenlandesi ha sottolineato "l'importanza storica" del nuovo scalo: “Aprirà un mondo di nuove opportunità per l'intero Paese quando, per la prima volta, sarà possibile volare direttamente nella capitale del Paese attraverso l'Atlantico”, ha spiegato. Lauridsen ha parlato di un grande effetto sul turismo e sull'economia della Groenlandia.

Al momento, l'aeroporto si trova sotto la giurisdizione danese, per cui i collegamenti diretti partiranno solo da Copenaghen. Ma è prevista l'apertura di due tratte al giorno da New York entro il mese di giugno. Inoltre, si prevede che entro il 2026 verranno aperti altri due aeroporti commerciali nel Paese.