Intrigo per la Groenlandia. Spuntano “influencer-spia” americani, la Danimarca s’infuria

Roma, 27 settembre 2025 – Un intrigo internazionale dei tempi moderni, con presunti “influencer” americani in azione segretamente per cercare di muovere l’opinione pubblica in Groenlandia. Obiettivo promuovere un’eventuale secessione dalla Danimarca (e successiva annessione agli Stati Uniti). La mini-rete sarebbe stata individuata dall’intelligence di Copenaghen, il rapporto dei servizi segreti ha fatto esplodere un caso che ha incrinato i già tesi rapporti con gli Usa.

La Danimarca ha quindi convocato il principale diplomatico degli Stati Uniti per riferire sulla vicenda. Fra l’altro gli “attori stranieri” di cui si parla sarebbero uomini vicini al presidente americano Donald Trump. Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri danese, ha dichiarato che questi ‘influencer’ stavano tentando di condizionare il futuro della Groenlandia e che tutti questi sforzi erano "inaccettabili". Parole ripetute dalla premier Mette Frederiksen questa mattina con una delegazione di rappresentanti del Senato degli Stati Uniti.

La storia sulla tv danese

A lanciare il caso ‘interferenze’ è stata l’emittente pubblica danese DR che ha parlato di “vari tipi di campagne di influenza”. Al momento non sono filtrati i nomi degli attori in gioco, né è stato chiarito per chi lavorassero esattamente. Secondo DR, sarebbero almeno tre gli americani coinvolti: uno di loro ha messo a punto una lista di sostenitori di Trump in Groenlandia, pronti a essere reclutati e a fondare un movimento secessionista.

Gli altri due uomini avrebbero preso contatti con personaggi di spicco della Groenlandia, in vari campi, dalla politica all’imprenditoria, suscitando nelle autorità danesi il timore che possano essere ‘arruolati’ nella causa di Washignton. Nessun commento sull’affaire, per il momento, è arrivato in via ufficiale dagli Stati Uniti.

Un porto della Groenlandia. Nuove tensioni tra Danimarca e Stati Uniti

Le mire di Trump e l’ira di Copenaghen

L’incontro al ministero degli Esteri di oggi tra Rasmussen e Mark Stroh, incaricato d'affari presso l'ambasciata statunitense e attualmente il diplomatico di più alto grado in Danimarca, sarebbe stato a nervi tesi. Gli Stati Uniti, con Trump in prima linea, portano avanti l’operazione Groenlandia da mesi. E lo stesso tycoon ha più volte lanciato insinuazioni per far capire che nei piani ci sarebbe l’annessione della vasta isola artica, attualmente territorio di Copenaghen. Fra l’altro Trump non ha mai escluso l’utilizzo della forza per prenderne il controllo, atteggiamento che non ha certo contribuito a stemperare le frizioni.

Pochi mesi fa, in maggio, il Paese scandinavo aveva già convocato il massimo diplomatico statunitense, in seguito a un articolo del Wall Street Journal secondo cui un messaggio classificato era stato inviato alle agenzie di intelligence americane sollecitandole a identificare le persone in Groenlandia e Danimarca che sostengono l'ambizione di Trump di conquistare l'isola.

Il Primo Ministro danese Mette Frederiksen

Le terre rare della Groenlandia

La ‘spy-story’ emersa nelle ultime ore non farebbe altro che confermare la serietà delle intenzioni della Casa Bianca, ha sottolineato la prima ministra danese. Le mire di Washington sulla Groenlandia hanno sconvolto le autorità danesi, mettendo in discussione una storica amicizia (e alleanza) tra Paesi Nato. L’isola artica è un obiettivo strategico nella corsa alle terre rare: secondo quanto riferito da un funzionario locale ormai mesi fa, "possiede 39 dei 50 minerali che gli Stati Uniti hanno classificato come critici per la sicurezza nazionale e la stabilità economica". Si tratta per lo più di metalli cruciali per la realizzazione di componenti tecnologiche, come i microchip, ma anche elementi che possono giocare un ruolo decisivo nella transizione energetica.