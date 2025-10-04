Greta Thunberg “umiliata dai soldati e costretta a baciare la bandiera israeliana”. Detenuta in una cella infestata da cimici

Roma, 4 ottobre 2025 - A Greta Thunberg, forse per la sua notorietà internazionale come attivista, è stato riservato un trattamento particolare da parte dell'Idf, umiliante. La giovane svedese, nota per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile e contro la crisi climatica, era su una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con gli aiuti umanitari, ed è stata arrestata dagli israeliane come gli altri a bordo delle navi della spedizione.

Ma Greta "nonostante sia poco più di una bambina, è stata presa di mira dagli israeliani. E' stata bendata, ammanettata, trascinata e costretta a baciare la bandiera israeliana", ha raccontato ai microfoni della Cnn turca il giornalista Ersin Celik, anche lui assieme alla giovane svedese su un'imbarcazione della Flotilla.

Celik è stato rimpatriato oggi insieme ad altri 136 volontari di diverse nazionalità, compresi 26 italiani, ma Greta resta in mano israeliana. "Ce la avevano con lei perché è un personaggio pubblico che si è esposto negli ultimi mesi contro Israele", ha spiegato Celik.

Anche il giornalista italiano Lorenzo D'Agostino ha denunciato il comportamento dei soldati israeliani all'agenzia turca Anadolu al suo arrivo a Istanbul. "Poi ci hanno portato a terra e, una volta lì, si sono comportati come un gruppo terroristico. Siamo stati presi a calci. Siamo rimasti senza acqua potabile per oltre due giorni. In generale, hanno colto ogni occasione per umiliare chiunque di noi", ha detto. D'Agostino ha confermato il trattamento umiliante riservato a Greta Thunberg, a bordo della stessa flottiglia. "Greta Thunberg, una donna coraggiosa, ha solo 22 anni. È stata umiliata, avvolta in una bandiera israeliana ed esibita come un trofeo".

Dal Guardian che ha visionato un'e-mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine a Thunberg, si sa che l'attivista svedese è stata visitata in prigione da un funzionario di Stoccolma a cui la giovane ha denunciato di essere detenuta in una cella infestata da cimici, con poco cibo e poca acqua.