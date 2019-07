Roma, 29 luglio 2019 - Greta Thunberg andrà al vertice Onu sul clima a New York. E negli Usa ci arriverà in barca dalla Gran Bretagna. Al timone ci sarà Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. "Buone notizie! Andrò al vertice delle Nazioni Unite sul clima a New York, alla Cop 25 a Santiago e ad altri eventi lungo la strada. Mi è stato offerto un passaggio sulla barca a vela Malizia II. A metà agosto saremo in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico dalla Gran Bretagna a New York"; ha scritto Greta sulla sua pagina Facebook, dove ha confermato che non andrà al summit di New York in aereo.

"Dobbiamo iniziare a piegare vertiginosamente la curva delle emissioni entro il 2020, se vogliamo ancora avere la possibilità di rimanere al di sotto di 1,5 gradi di aumento della temperatura globale. Abbiamo ancora una finestra di tempo in cui le cose sono nelle nostre mani. Ma quella finestra si sta chiudendo in fretta. E' per questo che ho deciso di fare questo viaggio ora", ha scritto ancora la giovane attivista svedese.

"Insieme a tanti altri giovani in tutta l'America e il mondo, io ci sarò, anche se il viaggio sarà lungo e impegnativo. Faremo sentire le nostre voci", ha concluso la Thunberg.