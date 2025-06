Greta Thunberg rimpatriata in Svezia, Israele: “Ha accettato l’espulsione”

Parigi, 10 giugno 2025 – Greta Thunberg ha lasciato Israele. Dopo essere stata fermata dalle autorità di Tel Aviv a bordo della nave umanitaria Madleen della Freedom Flottilla diretta a Gaza con aiuti, la giovane attivista svedese avrebbe accettato l’espulsione e sarebbe stata scortata su un volo per la Svezia via Francia. Lo comunica il ministero degli Esteri che ha postato una foto della ragazza a bordo di un aereo. Come lei anche altri 3 attivisti, fra cui – stando a quanto fa sapere il ministero degli Esteri di Parigi – un cittadino francese. “Greta è stata deportata dalle forze di occupazione israeliane – scrive Freedom Flottilla – su un aereo della Al Israeli Airlines per Parigi”.

Altri otto dell’equipaggio – composto in tutto da 12 membri – tra cui l'avvocato franco-palestinese e membro del Parlamento europeo Rima Hassan, si sono rifiutati di firmare l'espulsione volontaria e sono stati trasferiti in un centro di detenzione. Dovranno attendere la decisione del giudice. "Coloro che si rifiuteranno di firmare i documenti per la deportazione e di lasciare Israele saranno portati davanti a un`autorità giudiziaria, in conformità alla legge israeliana, per autorizzarne la deportazione", recita una nota del ministero degli Esteri di Tel Aviv.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

L’organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition – che dal 2010 gestisce una flotta di navi che trasportavano aiuti umanitari e materiali da costruzione con l'intenzione di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza – chiede “il rilascio immediato di tutti i

volontari e la restituzione degli aiuti rubati. La loro detenzione è illegale e viola il diritto internazionale".

L'imbarcazione era stata intercettata ieri in mare dalle forze di sicurezza israeliane mentre si dirigeva verso Gaza con il proposito di rompere il blocco navale e portare aiuti alla Striscia. A bordo la nota ambientalista svedese Greta Thunberg, divenuta famosa da adolescente per la sua protesta silenziosa ma determinata contro il cambiamento climatico. Fermata l'anno scorso durante una manifestazione pro-palestinese a Copenaghen, l'ormai 22enne già nel 2023 aveva sottolineato durante una protesta che non può esserci "giustizia climatica in una terra occupata".

Di lei ieri Donald Trump ha detto che “è una persona strana, giovane e arrabbiata". Rispondendo alla domanda di un reporter sul blocco della nave Madleen, il presidente degli Stati Uniti ha voluto parlare della giovane attivista, permettendosi si suggerirle “un corso di gestione della rabbia”. “Non so se sia vera rabbia – ha aggiunto –. È difficile da credere, in realtà, ma ho visto cosa è successo. Lei è sicuramente diversa”.