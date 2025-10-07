Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni manovra 2026Strage 7 ottobreFrancia nel caosRisultati elezioni Calabria
Acquista il giornale
EsteriGreta contro Trump: “Vorrei i tuoi consigli per i problemi di rabbia, visto che ne soffri anche tu”
7 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Greta contro Trump: “Vorrei i tuoi consigli per i problemi di rabbia, visto che ne soffri anche tu”

Greta contro Trump: “Vorrei i tuoi consigli per i problemi di rabbia, visto che ne soffri anche tu”

L’attivista svedese risponde al presidente Usa che l’aveva accusata di essere “davvero arrabbiata” e di aver “bisogno di un medico”

Greta Thunberg rientra da Israele

Greta Thunberg rientra da Israele

Per approfondire:

Roma, 7 ottobre 2025 – L’attivista svedese Greta Thunberg, espulsa lunedì da Israele insieme a un gruppo di 135 membri della Global Sumud Flotilla con cui aveva cercato di forzare il blocco navale e portare aiuti a Gaza, ha rimandato al mittente le accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di essere "una piantagrane” con problemi di gestione della rabbia.  

“Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale”. Lo scrive l’attivista svedese su Instagram, quindi ironizza: “Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia' visto che – in base alla tua esperienza impressionante –  sembra che ne soffra anche tu”.  "Penso che (Greta, ndr) dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata”. Aveva detto Trump rispondendo ad una domanda sulla Flottilla.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata