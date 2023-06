Grecia, strage di migranti. Peschereccio si ribalta: 79 morti e 104 in salvo. “A bordo c’erano 750 persone”. Centinaia i dispersi

Roma, 15 giugno 2023 - L'ennesima strage di migranti in mare, forse la peggiore, ieri vicino alle coste della Grecia. Un peschereccio si è ribaltato con a bordo, secondo le ultime informazioni circa 750 migranti. Dalle acque a sud del Peloponneso sono stati salvate 104 persone, e ripescati i cadaveri di 79. Le ricerche dei dispersi, centinaia, sono continuate tutto il giorno e stanotte. Oggi il primo ministro ad interim della Grecia, Ioannis Sarmas, ha annunciato un periodo di tre giorni di lutto nazionale per le vittime della tragedia dei migranti al largo di Pylos, ma è polemica sull'intervento della guardia costiera greca.

Infatti Alarm Phone aveva informato la Guardia Costiera greca, Frontex e l'Unhcr ieri alle 16.53 delle difficoltà dell'imbarcazione che aveva lanciato richieste di aiuto, si legge in un comunicato dell'organizzazione indipendente. Secondo Alarm Phone le autorità greche, italiane e maltesi erano state allertate, eppure "una operazione di salvataggio non è stata lanciata", finché il peschereccio non si è rovesciato.

"La parte esterna della nave era piena di persone, sospettiamo che lo stesso valga per l'interno" aveva spiegato Nikolaos Alexiou, comandante e portavoce della guardia costiera greca, senza azzardare però il numero delle persone imbarcate. Almeno 400, secondo l'Oim, ma dalle testimonianze dei sopravvissuti il numero dei passeggeri dovrebbe essere di almeno 750.

La Guardia Costiera greca si è difesa dalle accuse di essere intervenuta in ritardo affermando che due motovedette erano state inviate in soccorso, anche senza richiesta di assistenza, ma i "migranti hanno poi rifiutato qualsiasi assistenza e hanno dichiarato di voler proseguire il viaggio verso l'Italia", fanno sapere le autorità elleniche. Ricostruzione però in parte smentita da Alarm phone.

I soccorsi quindi in ritardo, e le 104 persone sopravvissute sono state portate in salvo a Kalamata dallo yacht Mayan Queen IV, con bandiera delle Cayman. Le ricerche al largo di Pylos sono continuante anche stanotte, ma le speranze di trovare superstiti si affievoliscono ogni ora che passa.

I passeggeri erano originari di Siria, Pakistan, Egitto e tra loro, nella stiva c'erano stipati anche donne e bambini. Nessuno indossava il giubbotto di salvataggio, si è compreso dai testimoni. Alla base della tragedia il ribaltamento del peschereccio alle 2 del mattino, a causa dei movimenti delle persone a bordo della nave.