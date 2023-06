Grecia, sale a 78 morti il bilancio del naufragio di un peschereccio. Salvate 104 persone. “A bordo erano in 400”

Roma, 14 giugno 2023 - Sale a 78 il numero di migranti morti nel naufragio di un peschereccio ‘Ta Nea’, ribaltatosi a sud del Peloponneso con circa 400 persone a bordo. L'imbarcazione era salpata da Tobruch, in Libia, ed era diretta in Italia, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera greca.

I soccorritori hanno recuperato 104 persone, di cui 14 sono state trasferite all'ospedale di Kalamata. Verso le 16 ora locale è attesa sul luogo la presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou. Ieri le autorità greche erano state informate della presenza di un'imbarcazione "con un grande numero di stranieri a bordo". La segnalazione l'aveva fatta un aereo di Frontex e due navi che passavano nella zona. Al momento dell'avvistamento non è stata fatta richiesta di assistenza, fa sapere la Guardia Costiera.

In serata una barca della Guardia Costiera greca si è avvicinata per dare cibo ma gli stranieri a bordo, sostiene Atene, "che hanno rifiutato qualsiasi tipo di aiuto" esprimendo "il desiderio di proseguire il viaggio fino in Italia". I militari greci sono comunque rimasti nelle vicinanze e quando "alle prime luci del giorno, il peschereccio si è rovesciato ed è affondato" è scattata, riferiscono le autorità greche, "un'ampia operazione di ricerca e soccorso".