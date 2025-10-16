Alla fine in Grecia si potrà lavorare 13 ore al giorno. Cosa prevede la legge

Atene, 16 ottobre 2025 - Alla fine in Grecia la giornata lavorativa potrà essere di 13 ore (a certe condizioni), così come consentito dal Parlamento ellenico che ha votato a favore del controverso disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia. La nuova legge è stata approvata grazie ai voti dei deputati di Nea Dimokratia che detiene la maggioranza in parlamento. La votazione è avvenuta al termine di due giornate di dibattito serrato in Parlamento e di scontro tra il partito al governo e le opposizioni, che hanno accusato Nea Dimokratia di volere smantellare i diritti dei lavoratori.

Il Paese due giorni fa è stato paralizzato da uno sciopero generale di 24 ore, il secondo dopo quello del primo ottobre, per chiedere al governo di ritirare la misura "degna del Medio Evo". Nonostante l'opposizione della piazza, si prevedeva che la proposta sarebbe stata facilmente approvata con i voti di Nea Democratia del premier di centrodestra Kyriakos Mitsotakis che da quando è arrivato al potere nel 2019 ha varato misure per rendere il più flessibile di Europa il mercato del lavoro del Paese che nello scorso decennio è stato sottoposto alle severissime misure di austerity dettate dal Troika Ue.

Cosa prevede la legge

La nuova legge, che porta la firma della ministra del Lavoro Niki Kerameos, stabilisce che i dipendenti potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro per 13 ore al giorno (eccedendo quindi il consueto orario di 8 ore) per non più di 37 giorni all'anno, in base ad un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%.

Attualmente un’altra legge (approvata sempre dai conservatori due anni fa) prevedeva già la possibilità di essere impiegati 13 ore al giorno, ma solo per due diversi datori di lavoro.

La riforma promuove il "lavoro giusto e flessibile per tutti", a detta del governo conservatore, mentre per i sindacati greci legittima "la schiavitù retribuita" e "mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti e distrugge qualsiasi equilibrio tra la vita personale e professionale", si legge in una lettera indirizzata alla ministra Kerameos. Per il leader socialista del Pasok, Nikos Androulakis, Nea Dimokratia "sta smantellando in modo sistematico i diritti dei lavoratori". Sullo stesso tono il presidente di Syriza, Sokratis Famellos: "La Grecia è un paese di impiegati poveri, che lavorano più della media europea, ma sono pagati meno e non riescono ad arrivare a fine mese", ha denunciato. Nonostante la crescita economica e il calo della disoccupazione degli ultimi anni, il potere di acquisto dei greci rimane il più basso dell'Ue, dopo quello della Bulgaria. E nel Paese mediterraneo si lavora in media 39,8 ore alla settimana rispetto alla media Ue di 36, stando a Eurostat. I greci si destreggiano spesso tra più impieghi perché gli stipendi sono inadeguati, denuncia la Gsee: e in molti non potranno dire di no alle 13 ore, "visto lo squilibrio di potere tra datore di lavoro e dipendente". Accuse respinte con forza dalla ministra Kerameos: "Ci sono lavoratori che chiedono di poter lavorare più ore - ha spiegato in parlamento - e chi non vorrà fare gli straordinari sarà tutelato". La ministra, inoltre, ha chiarito che la riforma non intacca la normale giornata lavorativa, e che il regime di 13 ore interesserà, in media, circa tre giorni al mese. "Alcuni lavoratori si spostano oggi tra un primo e un secondo datore di lavoro nella stessa giornata, senza guadagnare nemmeno mezzo euro in più. Invece noi gli diamo la possibilità di fare quello che fanno già, senza doversi spostare e con un aumento della retribuzione del 40%", ha rivendicato.