Atene, 7 luglio 2019 - Gli elettori greci - chiamati alle urne per le elezioni anticipate - stando alle proiezioni, hanno confermato i sondaggi. Il partito di centrodestra Nuova democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis, è in netto vantaggio sul partito di sinistra Syriza guidato dal premier Tsipras. Tutto secondo le previsioni della vigilia. La Grecia svolta a destra: Nea Dimokratia si attesta intorno al 39,8% dei voti e 158 seggi. Syriza prende il 31,6% (86 seggi). I socialisti di Kinal 8,3% (23); il Kke 5,3% (14); i nazionalisti di Elliniki Lysi 3,7% (10); Diem 25 il 3,4% (9). Secondo queste proiezioni - basate sul 10% di voti reali - i neonazisti di Alba Dorata non entrano in parlamento.

LA TELEFONATA - Il premier greco uscente ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con l'avversario. Dall'ufficio della presidenza hanno riferito che Tsipras ha telefonato a Mitsotakis.

L'EUROPA RINGRAZIA - Il Commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, ha ringraziato il premier greco uscente, Alexis Tsipras, "che ha fatto tanto per il suo Paese e l'Europa", congratulandosi quindi e augurando buon lavoro al leader conservatore, Kyriakos Mitsotakis, per la sua vittoria alle urne. "La Commissione europea sarà sempre al fianco del popolo greco", ha scritto Moscovici su Twitter. Anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si è congratulato con il leader conservatore Kyriakos Mitsotakis per la "chiara vittoria alle elezioni legislative", rimarcando il proprio "personale attaccamento alla Grecia e al suo popolo che ha sofferto così tanto nel corso dell'ultimo decennio".

CHI E' MITSOTAKIS? - "Oggi, i greci possono prendere il loro futuro nelle proprie mani. E' il giorno migliore per il nostro Paese", ha detto Mitsotakis parlando ai microfoni della televisione di Stato. Il leader 51enne di Nea Demokratia, il partito conservatore vincitore delle elezioni in Grecia, rappresenta la quarta generazione di una dinastia di politici ed è in qualche modo un 'predestinato'. Suo padre, Konstantinos Mitsotakis, fu primo ministro all'inizio degli anni '90; sua sorella Dora Bakoyannis, è stata la prima donna sindaco di Atene, quando la capitale ospitò le Olimpiadi nel 2004, e poi divenne ministro degli Esteri. Suo nipote Kostas Bakoyannis, il figlio di Dora, è il nuovo sindaco della capitale. Insieme alle famiglie socialista Papandreou e Karamanlis, i Mitsotakis hanno dominato la politica greca per anni. Studi ad Harvard e Stanford, un passato di consulente della McKinsey, lui stesso sedeva nell'ultimo governo conservatore, ministro per la riforma amministrativa, con il compito di licenziare migliaia di dipendenti pubblici per rispondere alle richieste della Troika (Fmi, Bce, Commissione Ue). Ma il governo fu spazzato via dalla sinistra di Syriza, nel gennaio 2015. Considerato un liberale, ha assunto la guida del partito nel 2016, qualche mese dopo che Nea Demokratia aveva subito due sconfitte in un anno e perso il referendum. Andò subito all'offensiva contro il premier Alexis Tsipras: "Ha concesso tutto senza ottenere nulla in cambio", la sua critica alla decisione del governo di accettare un terzo piano di salvataggio. Convinto liberista, si è presentato agli elettori con un piano di riduzione delle tasse, tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni. Liquidando come un populista Tsipras, Mitsotakis ha promesso di migliorare l'economia, secondo un modello neo-liberale che potrebbe impattare su sanità, scuola, amministrazione, ponendo imprese e classe media, i più colpiti dalla elevata pressione fiscale negli ultimi anni, al centro della sua agenda politica. Mitsotakis vuole rinegoziare gli impegni con la Troika che attualmente prevedono un avanzo primario (escluso il pagamento di debiti e interessi) del 3,5% del suo prodotto interno lordo fino al 2022 e del 2,2 in media fino al 2060. "Dateci 12 mesi di tempo e convinceremo i nostri creditori, i mercati internazionali che la Grecia può davvero cambiare", il suo leitmotiv.

LA PARABOLA DI TSIPRAS - Paradossale destino, quello del 44enne Alexis Tsipras. Il leader della sinistra costretto a gestire tra austerity e riforme imposte dalla Troika la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, papabile al Nobel per l'accordo sulla denominazione della Macedonia del nord incassa una sconfitta pesante, vedendosi sfilare il governo dai conservatori. Quando viene eletto - nel 2015, sull'onda di un trionfale 36,3%, Tsipras ha di fronte una grossa sfida: la Grecia è ad un passo dalla bancarotta, e al 41enne laureato in ingegneria tocca trovare la quadra tra l'esigenza di rimettere in piedi un paese stremato dal punto di vista sociale e le richieste dei creditori internazionali. Non a caso parlerà di "fine dell'odissea", quando l'agosto dell'anno scorso può annunciare l'uscita della Grecia dagli scudi di salvataggio europei e l'addio alla Troika. E questo avendo adottato misure di austerità pari a 65 miliardi di euro, un calo del tasso di disoccupazione dal 26 al 18%, a fronte di prestiti elargiti da Ue, Bce e Fmi per un totale di 289 miliardi di euro in tre programmi successivi nel 2010, nel 2012 e nel 2015. Insomma, l'economia greca è ripartita, ma la ripresa è faticosa, tanto che il leader di Syriza ha dovuto varare ulteriori tagli alle pensioni e alle agevolazioni fiscali per il 2019 e il 2020. Le famiglie greche continuano a sentire gli effetti di un'austerità pesante e impopolare, la ripresa non si può ancora toccare con mano. Il problema è che, nonostante la promessa di tener testa alla Troika, Tsipras in questi anni ha messo in pratica le riforme e i tagli richiesti, trasformando nei fatti Syriza in un partito di centrosinistra. Con il risultato di trovarsi dinnanzi la rabbia della sinistra per aver assecondato l'austerità, l'opposizione dei conservatori per scelte come quella di legalizzare la cannabis e di rafforzare i diritti nelle unioni gay, e l'irritazione della Chiesa ortodossa per il suo spiccato laicismo.