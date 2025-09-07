Grattacieli rasi al suolo. Israele evacua Gaza City: "I palestinesi vadano a sud"

di Aldo BaquisTEL AVIVNel giro di poche ore tremila palestinesi sono rimasti senza tetto con la distruzione in rapida successione da parte dell’aviazione israeliana – preceduta da avvertimenti su internet, con volantini e telefonate – di tre grattacieli che si stagliavano a Gaza City, e degli attendamenti di sfollati che li circondavano. Venerdì è stata abbattuta la Torre Mushtaha, mentre ieri è stata la volta della Torre al-Rai e del Burj a-Susi, nel rione Tel al-Hawa. "Abbiamo sbloccato il lucchetto delle porte dell’inferno, adesso continuiamo" ha scritto su X con tono roboante il ministro della Difesa Israel Katz, precisando che l’obiettivo è la distruzione di edifici elevati "utilizzati dai terroristi". Ciò per sgomberare il terreno prima dell’offensiva di terra che in seguito vedrà impegnate nelle strade di Gaza City quattro divisioni corazzate.

Secondo l’esercito, Hamas usa i grattacieli per dislocare vedette, cellule dotate di armi anticarro ed emittenti radio, nonché postazioni militari collegate a loro volta a una rete di bunker situati sotto a quegli edifici. Affermazioni che sono respinte da Hamas secondo cui la distruzione dei grattacieli è un ulteriore espediente di pressione psicologica per indurre la popolazione di Gaza City ad abbandonare la città e a spostarsi verso una nuova area "umanitaria" in fase di allestimento nell’area di Khan Yunis-Moassi, nell’estremo sud della Striscia. Ieri l’Idf ha avvertito tutti gli abitanti di Gaza City che restando nelle loro abitazioni rischiano la vita e che devono procedere immediatamente verso Sud lungo la strada costiera, la Rashid. Hamas, al contrario, ha lanciato appelli alla popolazione a non lasciare la città alla mercé di Israele. Del milione circa fra abitanti permanenti e sfollati che fino alla settimana scorsa si trovavano a Gaza City meno di 100mila, secondo stime israeliane, sono passati finora nell’area "umanitaria" dove le condizioni di vita sono molto precarie per il grande affollamento e per l’assenza di infrastrutture adeguate.

L’evolversi della situazione sta destando crescente apprensione in Egitto dopo che Netanyahu – in un’intervista al sito Telegram israeliano Abu Ali – ha menzionato un sondaggio secondo cui il 50-60% dei gazawi sarebbe interessato a un’"emigrazione volontaria dalla Striscia". "Noi non intendiamo espellerli. Ma sarebbe giusto – si è chiesto – tenerli chiusi a forza? Hanno il pieno diritto di uscire". Al Cairo le sue parole hanno suscitato una reazione adirata: "L’Egitto – ha affermato il ministero degli Esteri – si oppone alla espulsione dei palestinesi, anche se definita “emigrazione volontaria”".

Ieri Trump ha rivelato che gli Usa sono impegnati in contatti approfonditi con Hamas per mettere fine al conflitto. Gli ostaggi israeliani ancora vivi, ha rivelato, "sono meno di 20, temo che alcuni siano morti di recente: Hamas liberi i vivi o se la vedrà brutta".