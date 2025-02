Gratta e vinci da 500.000 euro comprato con la carta rubata, la vittima fa ai ladri l’offerta della vita

Parigi, 22 febbraio 2025 – Due ladri, una carta di credito rubata e una vincita da 500mila euro. Gli ingredienti di questa storia raccontata da Le Parisien sono degni della trama di un film. Tutto ha inizio lunedì 3 febbraio quando il signor Jean-David E. torna alla macchina parcheggiata nel centro di Tolosa e si accorge che è stata forzata. Il vetro del finestrino davanti è abbassato e dall’auto manca il suo zaino, con dentro il portafogli. La prima cosa da fare è bloccare la carta di credito. Troppo tardi però, la banca fa presente a Jean David che qualcuno ha fatto una transazione di 52,50 euro. Poco male, si dirà, poteva andare peggio. Ma quello che il 40enne scoprirà da lì a poco ha dell’incredibile.

Prima ancora di sporgere denuncia, il giorno dopo, l’uomo controlla l’estratto conto e scopre che i 50 euro sono stati spesi in una tabaccheria a 500 metri dal luogo dove aveva lasciato la macchina. Decide di andarci, più preoccupato di ritrovare i suoi documenti che del furto dei soldi. E qui fa la scoperta: ad usare la sua carta sono stati due senza tetto che hanno fatto incetta di gratta e vinci. Uno valeva 500mila euro. Poco dopo l’acquisto i due sono tornati felicissimi sventolando la combinazione vincente e chiedendo di incassare il jackpot. Il tabaccaio l’ha indirizzati a Française des Jeux, l’azienda che gestisce la lotteria nazionale francese e che si occupa anche di liquidare le vincite. "Erano così contenti che hanno lasciato qui i 5 pacchetti di sigarette che avevano comprato”, ha raccontato la moglie del commerciante.

Cosa è successo a quel punto? Dopo la denuncia di furto, Française des Jeux ha congelato la vincita. I due clochard difficilmente potranno incassarla. Da qui l’idea di Jean David: offrire alla coppia di ladri la metà del jackpot, 200mila euro, se forniranno la ricevuta del biglietto vincente. L’operazione andrà in porto? E’ legale? Chissà. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato del 42enne a LaDepeche, Française des Jeux è obbligata a sbloccare il gratta e vinci in presenza del biglietto vincente. "È fuori questione che lo annullino perché è stato acquistato con una carta rubata – ha detto – Non si devono preoccupare di chi ce l’ha. La nostra proposta è semplice, senza i soldi del mio cliente non avrebbero vinto, senza di loro il mio cliente non avrebbe vinto. È logico condividerlo”.