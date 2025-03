Grande coalizione, accordo fra Cdu e Spd. Stretta sui migranti

C’è l’accordo fra Spd e Cdu. A meno di due settimane dalle elezioni in Germania, conservatori e socialdemocratici hanno trovato l’intesa per la grande coalizione. Lo hanno comunicato ieri i leader dei partiti. Il futuro cancelliere Friedrich Merz, ha annunciato l’accordo su alcuni punti: il primo è una una stretta sull’immigrazione con un massiccio controllo ai confini e lo stop ai ricongiungimenti famigliari. L’altra questione al centro dell’accordo sono le finanze. Merz aveva già annunciato che per la difesa non si baderà a spese. Oltre a un fondo miliardario per le infrastrutture i socialdemocratici hanno ottenuto anche una riforma del freno al debito e un rafforzamento dei contratti collettivi, con il salario minimo a 15 euro per il 2026 e l’abbassamento dell’iva per il settore della gastronomia. Merz vuole che la Germania "resti un paese industriale", e un obiettivo immediato è abbassare i costi dell’energia. Il leader della Cdu ha annunciato anche di puntare sulla ricerca edi voler "vedere in Germania il primo reattore nucleare a fusione al mondo".