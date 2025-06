Gran Bretagna, media: “Starmer non si fida di Putin e ordina i caccia F-35 capaci di trasportare le bombe termonucleari”

Roma, 1 giugno 2025 - La Gran Bretagna ha chiesto, come del resto la Germania, agli Stati Uniti di poter acquistare dalla Lockheed Martin i caccia stealth F-35A Lightning, capaci di trasportare e lanciare bombe termonucleari, si legge sul Sunday Times. La minaccia della Russia senza freni sta mettendo in allerta i Paesi europei, e il Regno Unito, che con Mosca ha rapporti tesissimi dall’invasione dell’Ucraina, sta rafforzando la sua capacità di deterrenza, con quello che sembra il passo più importante dalla fine della Guerra Fredda.

Secondo il Sunday Times la pratica è già stata affidata al segretario alla Difesa John Healey e al capo di Stato maggiore delle Forze armate, l'ammiraglio Tony Radakin, che avrebbero già preso contatto con il Pentagono.

Il governo Starmer ha sta puntando molto sulla difesa, sacrificando anche gli aiuti internazionali. Per domani è atteso l'annuncio del primo ministro, da un cantiere navale britannico, della nuova via della strategia di difesa. Nel documento il governo si impegna a investire 6 miliardi di sterline in munizioni per rifornire le scorte del Regno Unito, con 1,5 miliardi destinati a sei nuovi stabilimenti che daranno lavoro a 1.000 persone.

Previsto anche un ampliamento della flotta di cacciatorpediniere della Royal Navy che passeranno dagli attuali 14 a 25 unità, oltre a nuovi scudi difensivi per proteggere la Gran Bretagna dai missili balistici nemici. Inoltre si parla di un ripristino della guardia civile per proteggere le infrastrutture nazionali. Infine la Marina amplierà la sorveglianza subacquea, l'Atlantic Bastion, per proteggere da sabotaggi russi cavi internet e gasdotti posati sul fondo del mare.

I stealth F-35A Lightning che Starmer ordinerà all'azienda Usa possono contare su una autonomia di 1.400 km, più degli altri modelli di F-35, e hanno la capacità di trasportare la bomba termonucleare a gravità B61, un ordigno che ha una potenza compresa tra 0,3 e 340 kilotoni, una potenza decisamente molto superiore alla famosa Little Boy' da 15 kilotoni, sganciata dagli Usa su Hiroshima.