È ‘nato’ il Golfo d’America: Google Maps aggiorna la mappa tra Messico e Usa

Washington, 11 febbraio 2025 - Alla fine è successo: il Golfo d’America ora esiste davvero. Ieri Google Maps ha cambiato il nome del Golfo del Messico in ‘Gulf of America’ per coloro che utilizzano la piattaforma all'interno degli Stati Uniti, rispettando così un ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Il tycoon ha anche introdotto per il 9 febbraio il ‘Gulf of America Day’.

È la prima vittoria geografica incassata da Trump, che all’indomani del suo insediamento non solo aveva annunciato la scelta di geolocalizzare sotto Stati Uniti d’America uno dei golfi più grandi del mondo – situato nell'Oceano Atlantico, tra la costa Usa e il Messico – ma ha cancellato dalle mappe Denali, ripristinando nome Mt.McKinley per la vetta più alta d'America, che si trova in Alaska.

Il gigante della tecnologia ha scritto in un post sul blog che gli utenti al di fuori degli Stati Uniti continueranno a vedere sia il nome originale che quello nuovo per il Golfo del Messico, come nel caso di altre località contese.

“Negli Stati Uniti, il Geographic Names Information System (GNIS) ha ufficialmente aggiornato 'Golfo del Messico' in 'Golfo di Stati Uniti d'America'. Come annunciato due settimane fa, e in linea con le nostre pratiche consolidate, abbiamo iniziato a implementare modifiche per riflettere questo aggiornamento. Le persone che utilizzano Maps negli Stati Uniti vedranno 'Golfo d'America e le persone in Messico vedranno 'Golfo del Messico'. Tutti gli altri vedranno entrambi i nomi”, ha chiarito Google sul suo blog.

Google Maps ha aggiornato la piattaforma con la denominazione 'Gulf of America'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha sfacciatamente suggerito di chiamare gli Stati Uniti “America messicana”, indicando una mappa risalente a prima che un terzo del suo paese venisse sequestrato dagli Stati Uniti nel 1848.

Dopo essere entrato in carica, Trump ha firmato ordini esecutivi non solo cambiando il nome del Golfo del Messico, ma anche ripristinando il nome della la vetta più alta d'America: passata da Mt. McKinley a Denali per volere di Obama.

Nel 2015, l'allora presidente Barack Obama ha riconosciuto ufficialmente la montagna dell'Alaska come Denali, il nome usato dai nativi dell'Alaska per secoli. I cambiamenti di nome di Trump hanno scatenato le critiche dei gruppi indigeni dell'Alaska, che da tempo sostengono il mantenimento del nome Denali, e hanno sollevato preoccupazioni diplomatiche con il Messico.