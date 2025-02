Gold Card da 5 milioni per la cittadinanza Usa: l’ultima trovata di Trump

Roma, 26 febbraio 2025 – Donald Trump continua la sua lotta contro l’immigrazione, tra video distopici che inneggiano alla “caccia allo straniero irregolare” e massicce deportazioni. Una lotta solo verso i poveri, poiché entro due settimane la cittadinanza statunitense verrà messa in vendita a 5 milioni di dollari. La Gold Card, la nuova trovata del presidente americano che va a sostituire il programma di visti EB-5.

Il Presidente Donald Trump con in mano un cappellino che recita 'Trump ha sempre avuto ragione su tutto'. (Ansa)

Che cos’è la Gold Card?

La Gold Card è un visto d’oro garantisce una residenza legale permanente. Non ne sono ancora chiari i requisiti di accesso, ma il Segretario al Commercio Howard Lutnick ne elogia già gli ipotetici benefici: quelli di eliminare le frodi che, a suo dire, caratterizzano l’attuale EB-5. Il programma di visti per investitori immigrati (EB-5) è in vigore dal 1990 e prevede la cittadinanza per coloro che investono almeno 800mila dollari in un’attività in grado di creare almeno dieci posti di lavoro a tempo pieno. Destinato a essere sostituito dalla nuova Gold Card, il programma conta un numero limitato di visti concedibili, laddove il visto d’oro per ora non sembra avere particolari vincoli (oltre a quello di avere un patrimonio monetario da capogiro). “È un po' come una carta verde”, ha detto Trump alla stampa, definendo la trovata come “una strada verso la cittadinanza (…) essenzialmente per le persone ricche o di grande talento”.

Gli oligarchi russi, possibili beneficiari

Donald Trump è stato interrogato dai reporter sulla possibilità di un’ipotetica richiesta della Gold Card da parte di oligarchi russi. Il Presidente non ha battuto ciglio e ha professato una certa imparzialità: “È possibile che gli oligarchi russi possano accedere ai visti d’oro” ha prontamente risposto, aggiungendo poi: “Alcuni oligarchi russi sono brave persone, forse non più ricchi come prima. Credo comunque che possano permettersi cinque milioni”.