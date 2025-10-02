Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza

Roma, 2 ottobre 2025 - Le forze israeliane continuano ad abbordare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Una ventina di navi è stata fermata, 10 sono in 'emergenza', ma le altre proseguono cercando di evitare il blocco marittimo israeliano. Alla mezzanotte di ieri le truppe di Tel Aviv erano salite a bordo di almeno 13 delle 47 navi della formazione, dopo averne disturbato i segnali radio e trattenendo gli attivisti a bordo.

Tra le imbarcazioni intercettate c'è anche anche la 'Morgana', con a bordo il senatore del M5s Marco Croatti e l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

In totale sono stati fermati 30 cittadini spagnoli, 22 italiani, 21 turchi, 12 malesi, 11 tunisini e brasiliani, 10 francesi, 9 irlandesi, 8 algerini, 7 statunitensi, 7 tedeschi, 6 britannici. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg è stata bloccata, immagini mostrano l’attivista svedese mentre recuperava i suoi effetti personali circondata dalle forze speciali israeliane.

Live

Flotilla, '22 italiani negli equipaggi delle navi intercettate'