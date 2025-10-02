Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Esteri
Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza
2 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza

L’esercito israeliano da ieri sera ha già abbordato diverse imbarcazioni, ma non tutte. Tra i fermati anche il senatore del M5s Marco Croatti, l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi e l’attivista Greta Thunberg

Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza
Per approfondire:

Roma, 2 ottobre 2025 - Le forze israeliane continuano ad abbordare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Una ventina di navi è stata fermata, 10 sono in 'emergenza', ma le altre proseguono cercando di evitare il blocco marittimo israeliano. Alla mezzanotte di ieri le truppe di Tel Aviv erano salite a bordo di almeno 13 delle 47 navi della formazione, dopo averne disturbato i segnali radio e trattenendo gli attivisti a bordo.

Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza

Tra le imbarcazioni intercettate c'è anche anche la 'Morgana', con a bordo il senatore del M5s Marco Croatti e l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

In totale sono stati fermati 30 cittadini spagnoli, 22 italiani, 21 turchi, 12 malesi, 11 tunisini e brasiliani, 10 francesi, 9 irlandesi, 8 algerini, 7 statunitensi, 7 tedeschi, 6 britannici. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg è stata bloccata, immagini mostrano l’attivista svedese mentre recuperava i suoi effetti personali circondata dalle forze speciali israeliane. 

Live

Flotilla, '22 italiani negli equipaggi delle navi intercettate'
Flotilla, '22 italiani negli equipaggi delle navi intercettate'
05:28
Flotilla pubbica video: la nave Yulara colpita da idranti israeliani durante l'abbordaggio 

La Global Sumud Flotilla ha diffuso un video che mostra la nave Yulara colpita da idranti durante l'intercettazione e l'abbordaggio da parte delle forze israeliane. La Flotilla ha fatto sapere che tutte le comunicazioni con l'imbarcazione sono state interrotte e che lo "stato dei partecipanti e dell'equipaggio resta non confermato".


 

