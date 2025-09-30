Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto

Roma, 30 settembre 2025 – Global Sumud Flotilla all’ora X. Situazione “molto difficile”, denuncia Papa Leone XIV: “Speriamo non ci sia violenza e vengano rispettate tutte le persone”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la Gsf: “Ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti. Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per alimentare il conflitto e colpire così quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo”. Alle critiche della Gsf, la premier reagisce così: “Insistere significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco”, quindi “risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation”.

Le barche della Global Sumud Flotilla all'uscita del porto di San Giovanni Li Cuti a Catania

“Scendete nelle strade, va applicato il diritto internazionale”

Anna Maria Delia, portavoce italiana della Gsf, prevedendo l’abbordaggio israeliano, lancia questo appello: “Nel momento stesso in cui qualcosa dovesse succedere alle barche, nel momento stesso in cui perderemo il contatto con loro, e non potremo più metterci in contatto, vi prego, vi preghiamo a nome di tutti coloro che sono su quelle barche: scendiamo nelle strade, scendiamo nelle piazze, creiamo dei presidi, andiamo a chiedere che venga applicato tutto il diritto internazionale”. Ignorato dagli attivisti il penultimo invito a fermarsi lanciato dalla fregata Alpino della Marina Militare a 180 miglia da Gaza.

La Life Support di Emergency, che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla in navigazione in acque internazionali

Le azioni della marina militare israeliana

Tra mercoledì 1 ottobre e giovedì 2 il ’risveglio’ degli attivisti di 44 Paesi sarà a bordo di una nave della Marina israeliana diretta al porto di Ashdod, dopo un abbordaggio “senza uso di forza letale”, almeno negli auspici, anche se bloccare una cinquantina di natanti e spostare 500 persone in mare aperto, di notte, presenta non poche incognite. Il blitz israeliano (operativi 600 agenti di frontiera, con quattro ospedali già allertati a terra) si fa precedere da accuse pesanti subito respinte al mittente. Con tempismo mediatico, l’Idf comunica il ritrovamento di un documento che mostrerebbe il legame diretto di Hamas con la Pcpa (la Conferenza per i palestinesi all’estero), bollata da Israele come organizzazione terroristica dal 2021 in quanto considerata ala di fatto di Hamas.

La lettera del 2021 di Ismail Haniyeh

L’Idf esibisce queste asserite prove: una lettera del 2021 di Ismail Haniyeh (poi ucciso il 31 luglio 2024 a Teheran in un attentato organizzato dal Mossad) nella quale l’allora capo dell’ufficio politico di Hamas sostiene pubblicamente l’organizzazione e invita il suo presidente “all’unità”; e un secondo documento, che sarebbe stato rinvenuto “in un avamposto di Hamas a Gaza”, nel quale compare un elenco di agenti del Pcpa “alcuni dei quali – secondo Israele – anche agenti di Hamas di alto rango e ben noti”. Due su tutti: Zaher Birawi, capo del Pcpa nel Regno Unito, organizzatore di molte delle flottiglie degli ultimi 15 anni e co portavoce nel 2010 della Freedom Flotilla assaltata dai commando israeliani con un bilancio di 10 morti; e Saif Abu Kashk, membro del Pcpa in Spagna, che il ministero degli Esteri israeliano afferma essere anche l’amministratore delegato di Cyber Neptune, “proprietaria di decine di navi che partecipano alla flottiglia Sumud”. Per Israele, il coinvolgimento di Kashk dimostrerebbe che le navi sono “segretamente di proprietà di Hamas”. Motivazione utile a giustificare sequestro o affondamento dei natanti quando il blitz sarà ultimato.

"Nessuna prova, solo propaganda”

Anna Maria Delia, portavoce italiana della Gsf, non crede alle accuse e mette in guardia sulla riproposizione di precedenti schemi narrativi: “I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Gsf. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova”. Artuto Scotto, parlamentare del Pd imbarcato con la Gsf, aggiunge: “È falso che qui ci siano attivisti collegati ad Hamas”.