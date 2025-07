Gli Usa ora rassicurano Kiev

Trump parla con Zelensky, ma ancora quello che voglia fare realmente non lo ha capito nessuno. Chi sembra sempre più determinato nel perseguire il suo obiettivo è il presidente russo, Vladimir Putin. Due notti fa, Kiev è stata bombardata in modo massiccio e, come spesso succede quando Mosca attacca, la maggior parte degli obiettivi sono stati civili. La Casa Bianca arranca in una trattativa che non ha portato alcun risultato e nella quale è rimasta impaludata. Non abbastanza, però, per spingere Washington a fare squadra con il gruppo dei Volonterosi, che si riunirà a nord di Londra il prossimo 10 luglio, proprio mentre a Roma sarà in corso la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina.

WASHINGTONCHIAMA KIEVLa Nbc ha rivelato che la decisione di bloccare l’invio di armi all’Ucraina potrebbe essere stata una decisione unilaterale del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Impossibile dire quanto ci sia di vero e quanto questa voce sia stata fatta circolare per salvare il presidente degli Stati Uniti, Trump. Di certo c’è che ieri il numero uno di Washington ha parlato al telefono con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. E che quest’ultimo su X ha definito la conversazione "utile e fruttuosa". Secondo i media ucraini, il tycoon avrebbe confermato di voler aiutare il Paese invaso, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea e sull’interruzione di munizioni a Kiev, ha detto che indagherà dove si sia inceppato il meccanismo. Nella serata americana, quando in Italia era l’alba, il numero uno della Casa Bianca, aveva anche detto di essere "scontento" della telefonata di quasi un’ora con Vladimir Putin, avvenuta due giorni fa, e di aver sottolineato come non vi sia stato alcun progresso nei negoziati.

KIEV BRUCIALa risposta, alquanto simbolica, della telefonata fra il Cremlino e la Casa Bianca è stata il bombardamento su Kiev più violento dell’inizio della guerra. Sulla capitale ucraina sono stati lanciati 550 droni e 11 missili. Sono state colpite almeno 13 zone diverse della capitale, con il ferimento di 23 persone, 14 delle quali sono state portate in ospedale. Secondo l’intelligence del Paese invaso, parte dei velivoli senza pilota sarebbe stata confezionata in Cina. Un particolare che, se confermato, farebbe sorgere nuovi dubbi sulla reale posizione di Pechino, apparentemente estranea e neutrale, nei confronti del conflitto. Attacco anche a Kryvyi Rih, luogo di nascita di Zelensky dove è scoppiato un vasto incendio: si registrano gravi danni e almeno 6 feriti. A provocare il rogo, secondo i media ucraini sarebbero stati dei droni e una bomba guidata russi.

IL PRESSING DELL’OCCIDENTEIl gruppo dei volonterosi si riunirà a nord di Londra il prossimo 10 luglio, proprio mentre a Roma sarà in corso la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Zelensky, la premier Meloni e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, saranno collegati, mentre gli onori di casa nel Regno Unito saranno fatti da Keir Starmer, ma anche dal presidente francese, Emmanuel Macron. Nel frattempo, si cerca di fare pressione sul tycoon per portare a una sinergia fra il gruppo e gli Usa, che stanno andando avanti da soli con scarsi risultati. Il numero uno di Berlino, che, dopo lo stop Usa all’invio dei Patriot in Ucraina, ha telefonato a Trump per discutere di un eventuale acquisto degli stessi armamenti da mandare poi a Kiev, ritiene che fra le telefonate con Washington e gli attacchi sempre più duri all’Ucraina da parte di Mosca ci sia un chiaro filo conduttore. Ancora più diretto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, che ha visto il consolato generale del suo Paese danneggiato dal bombardamento di due notti fa e che rivolgendosi a Trump ha scritto su X: "La Russia prendendo in giro i vostri sforzi di pace" esortandolo a ripristinare le forniture di munizioni antiaeree all’Ucraina.