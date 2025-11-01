Gli Usa e i raid in Venezuela. Trump ci pensa, poi frena. Maduro chiede aiuto a Putin

La guerra di Donald Trump ai narcotrafficanti, ma in realtà mirata al leader comunista di Caracas Nicolas Maduro, sta per prendere il via a ore secondo autorevoli fonti a stelle e strisce anche se il presidente al momento nicchia. Intanto, la più letale macchina da guerra della Marina americana, la portaerei a propulsione nucleare USS Gerald R. Ford, è in navigazione dalla base navale di Norfolk in Virginia verso il Mar dei Caraibi dove completerà al limite delle acque territoriali venezuelane quella muraglia "difensiva" contro le barche con le quali i narcotrafficanti inonderebbero gli Stati Uniti di droga: Caracas potrebbe spedire fino a 500 tonnellate di fentanyl e si sa quanto questa terribile droga sintetica preoccupi la Casa Bianca, tanto da avere stretto un accordo con la Cina perché il Dragone non esporti più la materia prima che lavorata dai narcos sudamericani diventa micidiale e uccide chi ne fa uso.

Le forze navali e aeree americane che perlustrano da giorni quel tratto di mare – e che disporrebbero di almeno 10mila uomini in attesa dei cinquemila marinai e aviatori della Ford – hanno già affondato una dozzina di imbarcazioni sostenendo si trattasse di mezzi dei narcos. Almeno 43 i morti.

Ma il vero bersaglio di Trump sarebbero strutture militari sulla terraferma venezuelana considerate in realtà laboratori per la lavorazione degli stupefacenti e basi di spaccio. Al comando del Cartelo de los Soles ci sarebbe proprio lui, Nicolas Maduro, l’inquilino "usurpatore" secondo l’Occidente del palazzo di Miraflores, che fu delfino di Hugo Chavez senza il carisma del caudillo. Trump ha messo sul suo odiato omologo una taglia di 50 milioni di dollari fidando del fatto che un popolo affamato potrebbe tradire anche il suo capo. Per ora sembra che ciò non avvenga, ma la Cia, tornata prepotentemente a operare nel suo "giardino di casa", il Sudamerica, si dichiara fiduciosa che qualche generale prima o poi salti la barricata consegnando non solo Maduro, ma anche il suo "cervello", Diosdado Cabello Rondon, potentissimo ministro dell’Interno, della Giustizia e della… Pace, l’uomo a cui si devono secondo le opposizioni le repressioni al dissenso interno. Cabello vale 30 milioni di dollari.

Per Washington altri ufficiali e soprattutto congiunti del presidente sarebbero coinvolti nel Cartelo. Anche Maduro attende un attacco americano a breve – ore o giorni al massimo – e ieri ha contattato Vladimir Putin chiedendo aiuto militare e logistico: "Se gli Usa attaccano interverremo", ha dichiarato la portavoce del Cremlino, Maria Zarakhova, mentre da Pechino si sono al momento limitati a dire che quella deve rimanere "una zona di pace".

Il blocco navale davanti alle coste provoca non solo il mancato approvvigionamento dai Paesi amici – gli Usa hanno posto l’embargo –, ma anche la mancata esportazione del petrolio, bene primario del Venezuela ma sempre più in crisi sul mercato. Fonti strettamente vicine agli Stati Uniti paventano la possibilità che Maduro cerchi anche una via di fuga e l’esilio in Russia potrebbe essere un lasciapassare. Se questo scenario può non essere imminente, di stretta attualità sono le attività che gli Stati Uniti svolgono non solo con i mezzi navali, ma anche con quelli aerei. Ricognitori e cacciabombardieri – armati – partiti dalle basi di Portorico hanno sorvolato ripetutamente la zona costiera dello Stato del Sucre – il più vicino all’Isola di Trinidad e Tobago –, le basi militari aeree Francisco de Miranda (Maracaibo) e Rafael Urdaneta (Zulia) e altri punti chiave della difesa venezuelana. E sulle navi da guerra americane continuano sempre più serrate le esercitazioni per lo sbarco.