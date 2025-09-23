Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: "Risponderemo"

di Marta OttavianiROMASi alza sempre di più la pressione fra Nato e Russia, mentre il conflitto in Ucraina non accenna a diminuire e rischia di fare da detonatore per uno scontro ancora più ampio. Mosca e Kiev continuano a scambiarsi attacchi che coinvolgono civili: solo ieri un morto a Zaporizhzhia e tre in Crimea, colpiti da droni del Paese invaso. Il presidente russo, Vladimir Putin, non è alle Nazioni Unite, ma ha consegnato un messaggio in cui, se da una parte afferma di non essere "interessato alla corsa agli armamenti", proponendo un’estensione del trattato Star sulle armi nucleari; dall’altra annuncia che la Russia "è pronta a rispondere a qualsiasi minaccia strategica, non solo a parole, ma con misure militari-tecniche". Un messaggio, nemmeno troppo velato, al presidente Usa o Donald Trump.

Ieri, però, l’ambasciatore Usa all’Onu, Mike Walz, ha confermato la volontà di Washington di difendere "ogni centimetro della Nato". I quattro sconfinamenti dei giorni scorsi nei cieli del Patto Atlantico da parte di Mosca – che però continua a negarli – tengono banco nelle discussioni fra le cancellerie dei Paesi membri, con una netta distinzione fra chi mantiene la linea della prudenza e chi invece pensa che vada dato a Mosca un segnale importante. L’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha detto chiaramente che gli episodi sono troppi per essere considerati frutto di errori. "Vediamo uno schema ricorrente – ha spiegato –. La Russia sta mettendo alla prova i confini europei, la nostra determinazione, minando la sicurezza dell’intera Europa. La Russia continuerà a provocare finché glielo permetteremo".

Ancora più chiari Polonia e Regno Unito. Alla riunione convocata dall’Estonia – vittima di una delle provocazioni dei giorni scorsi e che chiede una "risposta internazionale" a Mosca – il premier polacco, Donald Tusk, ha detto senza troppi giri di parole che "Varsavia è pronta a qualsiasi decisione volta ad abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia", aggiungendo però che, prima di farlo, occorre essere sicuri che tutti i partner condividano. Più esplicita la ministra degli Esteri inglese, Yvette Cooper: "Se dovremo affrontare l’incursione di aerei nello spazio aereo Nato senza permesso, lo faremo".

A bilanciare, come sempre, l’Ungheria di Orban, che ha chiesto di impedire un’escalation. Secondo il think tank americano Isw, la Russia starebbe creando una nuova riserva di reclute da utilizzare in un eventuale conflitto con la Nato.