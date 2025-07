Glastonbury e il caso Bob Vylan: cosa è successo e cosa rischia il duo punk che ha intonato cori contro l’Idf?

Roma, 30 giugno 2025 – Niente concerti negli Usa per i Bob Vylan, il duo punk britannico che ha intonato cori contro le Idf (le Forze difesa israeliane) sul palco di West Holts a Glastonbury. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato la revoca dei visti. "Gli stranieri che esaltano la violenza e l'odio non sono i benvenuti nel nostro Paese", ha dichiarato il vice Segretario di Stato americano Christopher Landau su X.

I guai per il duo, però, non finiscono qui. La polizia ha aperto un'indagine penale, che "si baserà sulle prove e valuterà attentamente tutta la legislazione appropriata, anche quella relativa ai crimini d'odio". ''Non c'è assolutamente posto per l'odio nella società'', hanno dichiarato le forze dell’ordine.

Che cosa è successo e le scuse della Bbc

"Death, death to the Idf! Morte, morte alle Idf!", ha urlato il cantante Bobby Vylan (al secolo Pascal Robinson-Foster) invitando il pubblico a seguirlo durante l'esibizione di sabato scorso. Detto, fatto. Il tutto però è andato in onda in diretta, perché il festival – tra i più importanti al mondo – veniva trasmesso dalla Bbc. E proprio la tv britannica oggi si è scusata per non non aver sospeso la trasmissione. "Col senno di poi avremmo dovuto cancellare la diretta streaming durante l'esibizione. Ci dispiace che non sia successo – ha dichiarato l'emittente –. La Bbc rispetta la libertà di espressione, ma si oppone fermamente all'incitamento alla violenza. I sentimenti antisemiti espressi da Bob Vylan sono assolutamente inaccettabili e non hanno alcun posto sulle nostre onde radio".

Il primo ministro Starmer contro un’altra band

Già ieri il primo ministro britannico Keir Starmer aveva dichiarato che "niente" giustificava quelle dichiarazioni anti-israeliane. "Niente giustifica questo tipo di abominevole incitamento all'odio", ha detto, ricordando anche la sua contrarietà all'esibizione della band nordirlandese dei Kneecap, il cui frontman Liam O'Hanna, noto al pubblico col nome d'arte di Mo Chara, è finito sotto processo a Londra per violazione della legge sul terrorismo con l'accusa di aver sventolato un vessillo "pro Hezbollah e pro Hamas" in un concerto del novembre scorso. L’organizzazione però ha confermato il concerto, durante il quale uno dei componenti ha indossato una maglietta dedicata al Palestine Action Group, appena messo al bando dal governo Starmer in base alla normativa anti-terrorismo dopo l'incursione di alcuni attivisti in una base della Raf dove erano stati imbrattati degli aerei militari con vernice spray di color rosso.

Chi sono i Bob Vylan

I Bob Vylan sono un duo punk rap inglese di Londra. La loro musica mescola elementi di punk, hip hop, grime e hardcore, e si caratterizza per critiche feroci all'establishment britannico, alla disuguaglianza, al razzismo, al sessismo e all'omofobia. I due componenti si esibiscono con i nomi d'arte Bobby Vylan (voce e chitarra) e Bobbie Vylan (batteria). Si riferiscono a sé stessi collettivamente come "the Bobs".

Sono noti per le loro esibizioni energiche e per i loro testi apertamente politici, che affrontano temi come la brutalità della polizia, l'eredità del colonialismo, la gentrificazione e le sfide legate alla salute mentale.