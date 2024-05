Chi è Giulia Berdini, vedova Di Mare. L’amore sbocciato a Saxa Rubra

Roma, 18 maggio 2024 - Franco Di Mare ha passato gli ultimi anni della sua vita a fianco della donna che amava, e che come mostrato dal fratello Gino, aveva sposato proprio due giorni prima di morire per le complicazioni di un mesotelioma. La moglie del giornalista morto per un mesotelioma è Giulia Berdini, ristoratrice romana di 33 anni, sua compagna da otto anni.

Giulia Berdini, moglie di Franco Di Mare. Il giornalista l'ha sposata due giorni prima di morire (foto Instagram)

Nata il 24 novembre 1992, stando ai suoi profili social, ha frequentato il Liceo Classico Seneca di Roma. Dal 2010 lavora per un servizio catering della Capitale, attualmente in qualità di manager. L'azienda gestisce punti ristoro in diversi uffici, tra cui la sede dell'Istat, l'Università La Sapienza e gli studi Rai di Saxa Rubra. Proprio qui Berdini avrebbe incontrato Di Mare per la prima volta.

Berdini è sempre stata lontana dai riflettori - non ha mai rilasciato interviste - e ha vissuto l'amore con il giornalista, più grande di lei di 35 anni, privatamente. Poche perfino le foto sui social, sebbene 'la più importante', quella del profilo di Instagram, li veda ritratti insieme.

La 33enne sembra essere molto appassionata del suo lavoro, sempre citato sui social o 'catturato' con post e story. Tra le foto anche quelle con la cagnolina Lilli. Da quanto raccontato da Franco Di Mare in un'intervista, la differenza d'età non è mai stata un problema per i due: "Il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce", ha spiegato. In particolare, il giornalista apprezzava la capacità di Berdini di non annoiarlo mai: "Accanto a lei, non è mai stato possibile".