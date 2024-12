Giudice boccia il super bonus per Musk da 56 miliardi approvato da Tesla . Elon su tutte le furie: “Decidono gli azionisti” Erano stati comunque alcuni azionisti a portare in tribunale il caso. Intanto la mega retribuzione è lievitata a 100 miliardi per il crescendo del titolo in borsa dopo l’elezione di Trump