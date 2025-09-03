Cassonetti incendiati intorno alla casa di Netanyahu, i manifestanti chiedono la liberazione degli ostaggi

Roma, 3 settembre 2025 – La 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra è iniziata all’alba con un anello di fuoco intorno alla residenza di Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme. Le manifestazioni erano previste alla Knesset a mezzogiorno, ma già alle 6,30 (le 5,30 in Italia) i manifestanti hanno incendiato diversi cassonetti intorno all’abitazione del premier. Proteste anche davanti all'abitazione del ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, accusato di non essere riuscito a riportare a casa nemmeno un ostaggio.
Intanto un gruppo di 365 riservisti, contrari alla conquista di Gaza City, ha annunciato in una lettera che non si presenterà più in servizio in caso di richiamo a combattere.
La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha segnalato uno degli attacchi israeliani "più gravi" contro il suo personale dal cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra tra Israele e Hezbollah libanese a novembre. "Ieri mattina, droni dell'esercito israeliano hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di peacekeeping" nei pressi della Linea Blu, la linea di demarcazione delle Nazioni Unite tra Israele e Libano, ha dichiarato l'Unifil in una nota diramata oggi, denunciando "uno degli attacchi più gravi" contro il suo personale da novembre. Al momento non sono stati segnalati feriti. ''Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri'', prosegue la nota.
Un gruppo di 365 riservisti contrari alla conquista di Gaza City ha annunciato in una lettera che non si sarebbe più presentato in servizio in caso di richiamo a combattere. L'iniziativa è affiliata al gruppo di sinistra contro la guerra Standing Together. "Siamo oltre 365 soldati, e il numero continua a crescere, che hanno prestato servizio durante la guerra e hanno dichiarato che non si presenteranno in servizio quando saranno richiamati", ha dichiarato ieri il sergente Max Kresch in una conferenza stampa a Tel Aviv. "Ci rifiutiamo di prendere parte alla guerra illegale di Netanyahu e consideriamo un dovere patriottico rifiutare e chiedere conto ai nostri leader".
La polizia ha riferito che a Gerusalemme cassonetti e pneumatici sono stati incendiati, danneggiando diverse auto nei quartieri di Rehavia e Givat Ram, dove diversi residenti sono stati evacuati dagli edifici vicini. Nella capitale, decine di manifestanti, tra cui membri del gruppo 'Brothers in Arms', si sono radunati davanti all'abitazione del ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, accusandolo di non essere riuscito a ottenere il ritorno di un singolo prigioniero tramite un accordo da quando è diventato il principale negoziatore israeliano sulla questione
La 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra è cominciata questa mattina presto con i manifestanti che hanno incendiato diversi cassonetti intorno alla residenza del premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme, per creare un 'anello di fuoco' attorno al luogo. Uno degli incendi è stato appiccato a 100 metri dalla residenza ufficiale del primo ministro. Le leader della protesta sono Anat Engerst, madre del rapito Matan, e Vicky Cohen, madre di Nimrod. Le manifestazioni sono iniziate spontaneamente alle 6,30 (5,30 in Italia) ma erano previste alla Knesset a mezzogiorno.