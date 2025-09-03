Cassonetti incendiati intorno alla casa di Netanyahu, i manifestanti chiedono la liberazione degli ostaggi

06:15

Lettera 365 riservisti: no alla guerra illegale di Netanyahu

Un gruppo di 365 riservisti contrari alla conquista di Gaza City ha annunciato in una lettera che non si sarebbe più presentato in servizio in caso di richiamo a combattere. L'iniziativa è affiliata al gruppo di sinistra contro la guerra Standing Together. "Siamo oltre 365 soldati, e il numero continua a crescere, che hanno prestato servizio durante la guerra e hanno dichiarato che non si presenteranno in servizio quando saranno richiamati", ha dichiarato ieri il sergente Max Kresch in una conferenza stampa a Tel Aviv. "Ci rifiutiamo di prendere parte alla guerra illegale di Netanyahu e consideriamo un dovere patriottico rifiutare e chiedere conto ai nostri leader".