Gaza, giornalisti nel mirino: “Senza cibo, né luce Una vita da sfollati”

Roma, 30 agosto 2025 – In quali condizioni lavorano i giornalisti a Gaza?

“Sono civili come gli altri: vivono come sfollati, in abitazioni precarie, spesso in tende – risponde Thibaut Bruttin, 38 anni, direttore di Reporters Sans Frontières (RSF), l’ong che difende la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti nel mondo e che il 1 settembre organizza una “mobilitazione mediatica” insieme a 150 media e alla piattaforma Avaaz –. Non sono soldati, non hanno una razione alimentare quotidiana. Le condizioni di lavoro sono molto degradate. Ci sono uffici, ma il problema è l’accesso all’elettricità, alla rete telefonica, a Internet. È per questo che il bombardamento del 25 agosto è choccante: quell’ospedale, in particolare il piano colpito, era noto come spazio di lavoro dei giornalisti”.

Cosa la colpisce nelle testimonianze dei colleghi a Gaza?

“La paura del telefono: è al contempo uno strumento indispensabile per il lavoro, ma le chiamate che ricevono portano spesso cattive notizie. Inoltre, i giornalisti hanno bisogno di una connessione, ma proprio questa li espone e li rende vulnerabili agli attacchi. Seconda cosa, il rapporto ambivalente della popolazione con i giornalisti. Ne sono molto orgogliosi, li considerano quasi come eroi, perché permettono di raccontare la realtà, ma molti giornalisti testimoniano la paura di star loro vicino. Poiché ci sono bombardamenti mirati, la gente dice: ‘Non voglio parlarvi, allontanatevi’”.

Perché i reporter sono nel mirino dei soldati di Israele?

“Quello che vediamo è che le forze armate israeliane hanno cercato di soffocare le informazioni affidabili provenienti da Gaza. Prima con l’embargo, con l’impossibilità di entrare e uscire, poi con la creazione di un’unità incaricata di screditare i giornalisti a Gaza e tutta una dinamica chiamata ’Hasbara’, cioè una strumentalizzazione del discorso e delle immagini al loro servizio. A differenza delle forze armate israeliane, RSF considera che l’onere della prova spetti a noi. Quando diciamo che gli attacchi hanno preso di mira i giornalisti, abbiamo un insieme di indizi e prove secondo cui ci sono almeno 56 casi di giornalisti — tutti identificati — uccisi deliberatamente nell’esercizio delle loro funzioni”.

È la prima volta che i giornalisti stranieri non hanno accesso a un teatro di guerra?

“È inspiegabile. In contemporanea si svolge un conflitto ad alta intensità in Ucraina e le forze armate ucraine non sono troppo desiderose di avere giornalisti tra i piedi, ma riescono comunque a organizzare una copertura del conflitto. L’idea secondo cui le forze armate israeliane non sarebbero in grado di garantire la sicurezza dei giornalisti è scandalosa. A maggior ragione perché riescono a colpirli”.

Cosa fa RSF per i giornalisti locali e stranieri?

“Le nostre preoccupazioni costanti sono la documentazione e la fine dei crimini commessi contro i giornalisti. E ovviamente l’evacuazione. Per ottenere un’evacuazione servono tre cose: l’accordo del’amministrazione militare israeliana che gestisce i territori occupati e la Striscia, l’accordo di un paese di transito,e un visto di un paese ospitante. Si tratta di un’operazione che richiede molti accordi governativi”.