Gaza, duecento giornalisti uccisi dall’inizio della guerra

Tel Aviv, 11 agosto 2025 – Mentre Israele prepara una «offensiva decisiva» per la conquista di Gaza City, un drone militare è stato lanciato nella notte di domenica contro una tenda eretta da al-Jazeera in un cortile vicino all’ospedale Shifa, nel rione Rimal della città. L’ordine era di mettere a tacere una volta per tutte uno dei volti più noti e popolari dell’emittente qatariota, Anas al-Sharif. Testimoni locali hanno riferito di un attacco condotto con meticolosa precisione che ha provocato un incendio in cui hanno trovato la morte – oltre ad al-Sharif – anche il suo collega Mohammed Qreiqeh ed alcuni tecnici della televisione. Complessivamente sono state sei le vittime fra i reporter. A Tel Aviv un portavoce militare ha poi spiegato che l’attacco ad al-Sharif era stato deciso da tempo a causa «del suo ruolo attivo nell’ala militare di Hamas» e che il drone è stato lanciato «appena si è presentata l’occasione opportuna».

A Gaza l’emozione per l’eliminazione di al-Sharif è stata immensa. Per tutta la notte una folla ha presidiato il luogo dell’attacco. In mattinata poi – mentre a Doha al-Jazeera dedicava tutte le

sue trasmissioni all’uccisione del collega – a Gaza si sono svolti i suoi funerali ed è stato letto il

suo testamento. Al-Sharif aveva appreso da tempo di essere entrato nel mirino di Israele e già

mesi fa aveva scritto le sue ultime parole: «Vi affido la Palestina, gioiello della corona del

mondo musulmano, cuore pulsante di ogni persona libera in questo mondo. Vi affido il suo

popolo, i suoi bambini innocenti ed oppressi».

Secondo il portavoce militare, il suo ruolo di corrispondente di al-Jazeera era solo un «travestimento», in quanto al-Sharif era inquadrato da anni nell’ala militare di Hamas nel settore nord della Striscia. Documenti recuperati sul terreno hanno dimostrato, secondo l’Idf, che fra l’altro aveva diretto il lancio di razzi verso Israele e che il suo nome figurava in una lista di miliziani feriti nel 2017. Il portavoce ha anche divulgato una foto che lo mostra abbracciato amichevolmente a Yahya Sinwar, l’ideatore dell’offensiva del 7 ottobre. Secondo al-Jazeera, ieri Israele «ha compiuto un tentativo disperato di mettere a tacere la voce che denunciava gli occupanti».

Da quel 7 ottobre, ha precisato, 10 dei suoi corrispondenti sono rimasti uccisi. Reporters sans frontières (Rsf) calcola che durante la guerra sono morti complessivamente a Gaza circa

200 giornalisti: «Al-Sharif era la voce delle sofferenze imposte da Israele ai palestinesi». La sua

eliminazione ha sollevato un’ulteriore ondata di sdegno internazionale verso Israele e verso

le sue forze armate. Parole di esecrazione sono giunte, fra l’altro, dall’Unrwa (l’agenzia

dell’Onu per i profughi palestinesi), dall’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani e

dall’Unione europea.

Intanto l’Unicef ha denunciato un forte aumento dei casi di malnutrizione fra i bambini di Gaza. A febbraio erano stimati in 2.000, a giugno in circa 6.000, «mentre adesso la cifra aggiornata è di 12.000». «La malnutrizione – ha avvertito – sta accelerando rapidamente, in particolare la malnutrizione acuta». Occorre dunque fermare la guerra e garantire l’accesso immediato di aiuti tali «da impedire la perdita di altre vite».