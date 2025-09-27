Giornalisti e guerre, un fondo speciale di protezione

"Senza giornalismo non c’è democrazia". È con queste parole che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha aperto il seminario “Giornalisti sicuri: la necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare“, svoltosi a Villa Madama su iniziativa della presidenza del Consiglio e della Farnesina. Al centro del confronto, la sicurezza degli inviati italiani all’estero, spesso chiamati a operare in contesti ostili, tra conflitti, instabilità e crisi umanitarie.

Un’occasione, quella romana, per affermare un principio chiaro: il giornalismo non è un mestiere da romantici solitari, ma un presidio civile che merita protezione concreta. "Serve un salto culturale – ha spiegato Mantovano –: le testate devono sentirsi parte di una squadra più ampia, quella della nazione. E le istituzioni, da parte loro, non devono essere percepite come strumenti del governo, ma come una rete al servizio di tutti i cittadini, compresi i giornalisti".

Da questa consapevolezza è nato un decalogo per la sicurezza degli inviati in zone di crisi, redatto dall’Unità di Crisi del ministero degli Esteri. Dieci punti pratici, illustrati dal capo dell’Unità Nicola Minasi, che spaziano dalla registrazione preventiva del viaggio sul sito Viaggiare Sicuri alla predisposizione di strumenti di comunicazione alternativi ai cellulari, come telefoni satellitari e radio. Raccomandata anche una formazione continua sulla gestione del rischio, l’obbligo di coperture assicurative e la dotazione di equipaggiamenti adeguati al contesto operativo. "Lo spirito di questo incontro è anche di condividere i problemi e non nasconderli: ammetterli per capire come minimizzare i rischi. Allora abbiamo provato a immaginare delle raccomandazioni proprio sulla base di questa esperienza" – ha sottolineato Minasi – va trattata in modo trasversale, dentro le redazioni e nelle missioni". Ma la protezione dei reporter non può gravare solo sugli editori.

Il governo, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha annunciato l’intenzione di istituire, nei casi eccezionali di conflitti o emergenze e per l’invio di freelance, una voce specifica del Fondo per il Pluralismo e l’Innovazione Digitale, destinata a finanziare la compartecipazione alle spese sostenute dagli editori per gli obblighi di protezione, formazione e assicurazione. "Credo che sia un passo concreto che dobbiamo fare per dare più tutela al mondo dei giornalisti", ha evidenziato Barachini.