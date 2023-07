Yelena Milashina, ‘erede’ di Anna Politkovskaja, aggredita in Cecenia. “Dita rotte”. Ricoperta di antisettico verde

Mosca, 4 luglio 2023 - E’ in ospedale dopo una brutale aggressione subita in Cecenia la giornalista Yelena Milashina, nota per i suoi lavori per Novaya Gazeta, e l'avvocato Alexander Nemov. Le hanno rotto le dita, rasato la testa e coperta con un antisettico verde. A scrivere di quanto accaduto ai due è The Moscow Times che cita denunce di Memorial e Crew Against Torture (Cat).

I due, si legge, erano arrivati a Grozny per partecipare a un'udienza quando la loro auto sarebbe stata bloccata lungo la strada dall'aeroporto. Uomini armati li avrebbero picchiati e avrebbero minacciato di aprire il fuoco, denuncia Crew Against Torture, aggiungendo che sono stati sequestrati e distrutti gli strumenti di lavoro dei due.

Milashina, nel momento dell’aggressione, stava parlando in quel momento al telefono con il commissario russo per i diritti umani, Tatiana Moskalkova.

Secondo Memorial, si legge ancora, Milashina - che già nel 2020 era stata vittima di un'aggressione a Grozny con il suo avvocato - è stata ricoverata, mentre Nemov ha difficoltà a parlare e a muoversi. L'avvocato rappresenta Zarema Musaeva, madre dell'avvocato per i diritti umani e attivista in esilio Abubakar Yangulbaev, che rischia una condanna a oltre cinque anni di carcere con l'accusa di frode e attacco alle autorità.

Sembra che l’antisettico verde comunemente venduto in Russia era già stato utilizzato nel 2017 per due volte in attacchi contro l'oppositore del Cremlino, Alexei Navalny; ha effetti collaterali sia sulla pelle che agli occhi e può arrivare a causare cecità.