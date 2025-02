Meloni alla Cpac con Trump, la diretta minuto per minuto

Roma, 22 febbraio 2025 – Sullo sfondo delle polemiche sul presunto saluto nazista di Steve Bannon, oggi la presidente del consiglio Giorgia Meloni interviene alla Conservative political action conference (Cpac) di Washington, il congresso dei conservatori americani. La premier dovrebbe parlare in video-collegamento prima di Donald Trump, intorno alle 19 ora italiana (le 13 nel Maryland, sede dell'evento). Ma già la sua partecipazione fa discutere e indigna l’opposizione, che l’accusa di non aver seguito l'esempio del presidente del Rassemblement National francese, Jordan Bardella, annullando il proprio intervento. "E' una vassalla di Trump", tuona la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma la premier, secondo quanto è emerso da Fratelli d'Italia, non ha intenzione di cambiare i suoi programmi e stasera parlerà in videoconferenza al gotha della destra americana e internazionale.

Giorgia Meloni

Segui la diretta