“Distruggi, afferra e fondi”, così i ladri del Louvre potrebbero aver già piazzato i gioielli

Roma, 22 ottobre 2025 – La ferita aperta dal rocambolesco furto al Louvre resta aperta in Francia, tra incredulità e polemica. Mentre è corsa contro il tempo per cercare di individuare i quattro ladri in fuga da domenica e recuperare anche gli otto gioielli portati via, tra cui la tiara di Eugenia che contiene quasi duemila diamanti. Nessuna pista viene esclusa, ma a questo punto, secondo la procura di Parigi, tutte le prove puntano alla criminalità organizzata e non all'ingerenza straniera.

Colpo al Louvre, rubati gioielli della collezione Napoleone

Lo schema “distruggi, afferra e fondi”

Intanto emergono le prime ipotesi sui possibili mercati di destinazione della preziosa refurtiva. “C'è uno schema semplice” nel furto di domenica al Louvre analizza Christopher A. Marinello, uno dei massimi esperti nel recupero di opere d'arte rubate, sentito dal Guardian. “Distruggere, afferrare e fondere il tutto il più velocemente possibile”. Su un punto gli esperti sono d’accordo: se i reperti dovessero restare intatti i ladri farebbero fatica a trovare un acquirente perché sarebbero immediatamente riconoscibili, tanto più che che il ministero della Cultura ha diffuso le immagini dei pezzi. Più facile che i malviventi seguano lo schema indicato da Marinello per rendere irrintracciabile il bottino. Persino un collezionista privato o una casa d'aste vorrebbero visionare i documenti che ne attestano la proprietà prima di toccare pezzi così straordinari.

I gioielli di Napoleone rubati al Louvre

Marinello: “Furti su ordinazione? Roba da cinema”

“Se rubi un Picasso, deve rimanere intatto o perde valore, e devi escogitare un piano per tenerlo nascosto, magari passandolo di mano in mano a criminali poco raccomandabili – osserva Marinello –. E sei costantemente esposto al rischio che un complice vada alla polizia per incassare un riscatto. Rubare su ordinazione è una cosa da film di Hollywood, nessuno toccherebbe questa roba. È in giro per il mondo e su tutti i giornali. Se la compri, se ti beccano, finisci in prigione. Non puoi mostrarla ai tuoi amici, non puoi lasciarla ai tuoi figli” aggiunge Marinello, secondo cui l’unica soluzione è fondere l’oro e vendere le pietre preziose. Nonostante l’alterazione tramite fusione o nuovo taglio delle pietre riduce sensibilmente il valore del bottino. Nel caso dei diamanti, sottolinea il Guardian, va considerato che le tecniche di taglio moderne conferiscono alle pietre una superficie più ampia e chiara, mentre le pietre dal taglio antico attirerebbero attenzioni indesiderate e si dovrebbe ridurrebbe il prezzo per nasconderle. Fondere l’oro o ritagliare le pietre potrebbe quindi essere la strada scelta dai ladri per eliminare le prove del crimine, pure a costo di rinunciare a una consistente fetta di valore.

L’esperto: “Solo tre Paesi possono tagliare quei diamanti”

Altro capitolo riguarda il Paese dove eseguire questo tipo di operazioni. E anche in questo caso l’esperienza di Marinello dà una risposta: “Immagino che i ladri del Louvre cercheranno di portare la refurtiva in luoghi con esperienza nella lavorazione dei diamanti come Israele, India o addirittura Anversa, e trovare qualcuno che ne tagli le gemme”. Alla luce di questa analisi diventa ancor più urgente dare un volto ai ladri per riuscire a rintracciarli prima che la refurtiva sparisca. Sul versante delle indagini il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha dichiarato a Europe 1 che “si stanno facendo progressi. Abbiamo diverse tracce e indizi. Non dirò altro rimango cauto”.

Le indagini

Da quanto trapelato finora le indagini si concentrano in particolare sull'analisi del Dna degli oggetti abbandonati dai criminali nella fretta: una tanica di benzina, due smerigliatrici angolari, una fiamma ossidrica, una coperta, dei guanti, un walkie-talkie e la corona danneggiata dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.

Altro indizio al vaglio degli inquirenti riguarda il montacarichi usato dai ladri per introdursi nella Galleria Apollo, rubato il 10 ottobre nel Val-d'Oise, a circa 40 chilometri da Parigi, ironia del destino in una località chiamata Louvres. Il proprietario aveva messo in vendita il montacarichi su un noto sito di annunci ed era stato contattato dai potenziali acquirenti, ma al momento della trattativa i ladri lo hanno minacciato e hanno portato via l'impianto di sollevamento senza pagarlo. Il proprietario, che ha riconosciuto il suo montacarichi dalle immagini diffuse in tv dopo il furto, ha fornito agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso, tra cui un numero di cellulare e la targa del veicolo a bordo del quale i ladri sono scappati.