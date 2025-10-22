“Corona imperiale, buone condizioni”. Su Vinted la (finta) svendita dei gioielli rubati al Louvre

Parigi, 22 ottobre 2025 – “Corona imperiale, buone condizioni”. “La parure di Maria Luisa come nuova”. I gioielli rubati del Louvre sono in vendita online. Per finta naturalmente. Nelle ore successive al clamoroso furto nella Galleria di Apollo, si sono moltiplicati su Vinted annunci che propongono i monili della collezione di Napoleone trafugati al museo. Le foto di collane, corone, orecchini, custoditi fino a due giorni fa nelle teche parigine, figurano nelle ricerche della nota piattaforma dell’usato, alla parola chiave ‘Louvre’. I prezzi sono decisamente stracciati. Da 30mila euro si scende fino a 100 euro. Un affare considerato che il valore dichiarato del tesoro rubato ammonta a 88 milioni di euro.

Uno degli annunci falsi su Vinted

Il colpo grosso al Louvre si è prestato fin da subito all’ironia degli internauti. Gag, meme, battute si sono sprecati sui social. Ma qualcuno è andato oltre, inventandosi un outlet napoleonico su Vinted. La tiara dell'imperatrice Eugenia, ornata da 2.000 diamanti, la collana di zaffiri della regina Maria Amelia e della regina Ortensia, e la parure di smeraldi dell'imperatrice Maria Luisa, composta da 32 smeraldi e 1.138 diamanti: sono pezzi unici, classificati e identificati, naturalmente incedibili.

L'unico modo per venderli sarebbe smontare ogni pietra e rivenderla separatamente: e non è detto che la banda dei 4 che ha agito praticamente indisturbata al Louvre, non sia già all’opera. L’oro dei gioielli potrebbe essere già stato fuso con l’obiettivo di rivenderlo al peso. Viste le quotazioni attuali del metallo giallo, il ritorno economico sarebbe enorme.

La parure di smeraldi di Maria-Louisa rubata al Louvre (Ansa)

Su Vinted intanto si gioca. Gli utenti si sbizzarriscono in annunci fantasiosi. "Vendo in fretta prima che mi arrestino”. “In ottime condizioni, trovato vicino al Louvre”, si legge nel messaggio che accompagna la foto della corona di Eugenia. “Nuova, senza etichetta”, scrive qualcun altro a proposito della collana di smeraldi di Maria Luisa.

Vinted teme le truffe e sta provvedendo a cancellare gli annunci falsi. “La nostra priorità è garantire un'esperienza sicura a tutti i nostri membri”. Sia mai che qualcuno ci caschi.