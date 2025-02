Lo chef Gino D’Acampo accusato di molestie sessuali sul set, ma lui nega

Londra, 7 febbraio 2025 - Battute e gesti a sfondo sessuale sul set: lo chef televisivo Gino D'Acampo finisce nella bufera. Decine di donne che hanno lavorato nei suoi programmi raccontato esperienze “inaccettabili” e “angoscianti”. Ma il 48enne napoletano nega i comportamenti inappropriati di cui è accusato.

Lo ‘scandalo’ è scoppiato con un reportage giornalistico di Itv News, il notiziario della rete britannica che trasmette i programmi del noto chef di origine italiana, noto per gli show e i libri incentrati sul cibo e sulla cucina.

Il caso di D'Acampo ricorda anche quanto accaduto di recente a Gregg Wallace, storico conduttore e giudice di Masterchef UK, in onda sulla Bbc, costretto alle dimissioni per lo scandalo delle accuse riguardanti i commenti sessuali inappropriati pronunciati in diverse trasmissioni.

Di cosa è accusato lo chef italiano

È bufera nel Regno Unito sullo chef televisivo Gino D'Acampo per le accuse mosse contro di lui relative a comportamenti inappropriati e intimidatori sul set dei suoi programmi, come battute e gesti a sfondo sessuale.

Si parla di decine di donne, dipendenti o freelance all'interno delle trasmissioni con protagonista la star di origine italiana, a partire da quelle dell'emittente inglese Itv.

D'Acampo ha respinto con forza le accuse, sottolineando che si tratta in gran parte di casi risalenti a più di dieci anni fa e mai emersi sino ad oggi.

Le testimonianze delle dipendenti

Le testimonianze delle dipendenti sono state raccolte da un'inchiesta giornalistica condotta da Itv News, il notiziario televisivo dell'emittente privata britannica. I toni sopra le righe e i doppi sensi sono stati comunque per D'Acampo una componente del personaggio che le stesse emittenti per cui ha lavorato gli hanno spesso fatto incarnare in onda per catturare l'audience delle trasmissioni popolari.

Chi è Gino D'Acampo

Originario di Torre del Greco, il 48enne napoletano Gino D'Acampo è stato a lungo protagonista di cooking show, quiz, talk del mattino, fino alla serie di grande successo degli amici in viaggio intitolata 'Gordon, Gino & Fred's Road Trip' con lo chef stellato Gordon Ramsay e il maitre d'origine francese Fred Sirieix.

D'Acampo vive a Elstree, nel Hertfordshire, con la moglie Jessica Stellina Morrison, con la quale si è sposato nel 2002, e i loro tre figli. Tiene lezioni e seminari per gli studenti all'istituto alberghiero ‘Luigi de Medici’ di Ottaviano ed è membro della ‘Federazione italiana cuochi’ e della ‘Associazione professionale cuochi italiani’.

Nel 1995, a 19 anni, Gino si trasferì a Londra per lavorare nel ‘The Orchard restaurant’, ad Hampstead, e nel ‘Cambio restaurant’ a Guildford.

D'Acampo è co-proprietario di ‘Bontà Italia’, un fornitore di materie prime e ingredienti italiani e fece carriera nello sviluppo di cibi pronti, iniziando con la linea Tesco Finest. Questa esperienza lo condusse all'esordio della sua carriera televisiva in qualità di ospite a ‘Great Food Live’ su UKTV Food.

Nel 2013 Gino ha lanciato una catena di ristoranti con il suo nome seguito da ‘My pasta bar’ e ‘My restaurant’, con cinque locali. Il primo aprì nel luglio 2013 su Fleet Street.